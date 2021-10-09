İngilizlerden 'Kanal İstanbul' küstahlığı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'in Nisan ayında duyurduğu Kanal İstanbul projesine hız verilmiş durumda. 7 Ekim'de ihalesi yapılan projenin, yakın zamanda başlayacak.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda Kanal İstanbul ile alakalı bir açıklama yaptı:

"Ülkemizin dış ticareti içinde deniz yolunun payını 4 kat artırdık. Bu yılın ilk 7 ayında deniz yolu ile yapılan dış ticaret 158 milyar doları buldu. Tersane sektöründe, yat imalatında da ülke olarak önemli bir yere geldik. Deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur. İstanbul Boğazı'nın artan yolcu ve yük trafiğini taşıyamaz hale geldiği, kıyılarımızı sürekli tehdit altında olduğu gerçeği bizi böyle bir alternatif arayışına yöneltmiştir. Gereken hazırlıklar yapılmış ve nihayet fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir. Sazlıdere Köprüsü Kanal İstanbul'un ilk somut adımı. Bunu ihalesi ve yer teslimi yapılarak inşasına başlanan Halkalı- Kapıkule Demir yolu köprüsü izlemiştir. Proje kapsamındaki diğer işleri de belli bir plan dahilinde bu şekilde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Kanalın kazısına programdaki plana göre başlayacağız."

"İstanbul'un kabusu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak tanımladığı tarihi proje, tanıtıldığı ilk günden beri hem muhalefetin hem de onu destekleyen dış odakların hedefi haline gelmiş durumda. Her fırsata ve platformda Türkiye karşıtı propaganda yürüten, terör örgütlerine kol kanat geren batı basını, bir kez daha Kanal İstanbul'u hedef aldı.

Haber7'nin aktardığına göre, İngiltere merkezli The Economist dergisi, İstanbul'da yapılacak Kanal İstanbul projesinin 15 milyar dolara mal olacağını belirterek, haddini aşan bir haber yaptı. Projenin detaylarının anlatıldığı haberde, Kanal İstanbul için "Recep Tayyip Erdoğan'ın rüyası İstanbul'un kabusu olma riski taşıyor" denildi.

Haberde, proje karşıtı muhalif "uzmanların" görüşlerine yer verilirken, kanalın çevreci olmadığı ve rant için yapıldığı iddia edildi:

"Uzmanlar bu projeyi, Türkiye tarihindeki en büyük rant arayışı ve çevre felaketinin reçetesi olarak nitelendiriyor."

Türkiye'nin önüne takoz koymaya çalışanların, her büyük ve Türkiye'ye çağ atlatan projede benzer tavır takınarak başta Erdoğan olmak üzere hükümeti hedef almaları, ne yazık ki ilk kez karşılaştığımız bir durum değil.