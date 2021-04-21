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Dünya İngilizlerden İstanbul Havalimanı itirafı! Türkiye tacı alacak
Dünya

İngilizlerden İstanbul Havalimanı itirafı! Türkiye tacı alacak

İngiliz medya kuruluşu The Independent yayınlanan bir makalede, Türkiye’deki sol cenahın yapımı sürecinde karşıt çıktığı ancak şubat ayında dahi Avrupa kalkış rekoru kıran İstanbul Havalimanının Havacılık Analisti Heathrow'un Avrupa Tacını alacağını yazıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 13:56:00 -

Türkiye, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projeler ile adından sıkç söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul Havalimanının yapımına takoz olan sol cenaha bir kötü haber daha geldi.ngiltere merkezli The Independent gazetesi seyahat muhabiri Simon Calder, "Havacılık Analisti Heathrow'un Avrupa Tacını İstanbul'a kaptıracağını belirtiyor." başlıklı bir makale kaleme aldı.

İGA'dan yapılan açıklamada, Calder'in makalesinde, "Uluslararası aktarma merkezleri Kovid-19 pandemisi sonrası düzelene kadar İstanbul'un mega havalimanı, kendini Avrupa'nın en işleği olarak kabul ettireceğe benziyor." ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

Anker Report Editörü Havacılık Analisti Ralph Anker'in, "Heathrow Havalimanı ve Batı Avrupalı rakipleri nihayet koronavirüs salgınından çıktığında yolcu sayısı bakımından İstanbul'un gerisinde kalacaklar." şeklindeki yorumunun da bu makalede yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anker, The Independent'a verdiği demeçte, 'Ağırlıklı olarak uluslararası trafiğe dayanan Heathrow gibi havalimanları eninde sonunda toparlanacak olsa da İstanbul'un sınırsız yeni mega havalimanının Avrupa'nın en işlek havalimanı hâline gelmesi muhtemeldir.' diye konuştu. Makalede, İstanbul Havalimanı, 2021 yılının Mart ayında 2019 yılındaki yolcularının yüzde 40'ını ağırlayarak, Heathrow Havalimanı'ndan beş kat daha iyi bir performans göstermiş oldu."

İsmail Saymaz ‘ ne gerek var’ diyordu

Son olarak geçtiğimiz günlerde bir yayına katılan İsmail Saymaz, Atatürk Havalimanı’nın yeterli olduğunu ve İstanbul Havalimanı’nın gereksiz bir proje olduğunu söylemişti. İsmail Saymaz’ın yanı sıra geçmişte de vizyonsuz birçok isim İstanbul Havalimanı’nı karalamak için elinden geleni yapmıştı.

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Yorumlar

müptezel ....lar

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