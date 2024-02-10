İngilizlerden İsrail mallarına boykot

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Ülkemizde ise ırkçılar ve seküler güruh ise Gazze’de yaşanan insanlık dramına rağmen aşağılayarak galiz hakaretlerde bulunmuştu. Bizi utandıracak hareketler ise dünyadan gelmeye devam ediyor. Türkiye’deki muhalefet ve vicdansız medyası Starbucks’ı protesto eden vatandaşları aşağılaya dursun, Londra’da İngilizler marketlerde “İsrail’e destek veren şirketlerin mallarını almayın” diyerek eylem yapıyor. Ellerine megafon alan aktivistler market market gezip, halkı bilgilendirerek Katil İsrail’in mallarını boykota çağırıyorlar.