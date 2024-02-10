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Dünya İngilizlerden İsrail mallarına boykot
Dünya

İngilizlerden İsrail mallarına boykot

Yeniakit Publisher
2024-02-10 10:48:00 -
İngilizlerden İsrail mallarına boykot

7 Ekim bu yana Gazze halkına uyguladığı katliam ve soykırım İsrail’e destek vererek insanlık suçu işleyen firmalara yönelik dünya çapında bir boykot başlatılmıştı.

HABER MERKEZİ

Ülkemizde ise ırkçılar ve seküler güruh ise Gazze’de yaşanan insanlık dramına rağmen aşağılayarak galiz hakaretlerde bulunmuştu. Bizi utandıracak hareketler ise dünyadan gelmeye devam ediyor. Türkiye’deki muhalefet ve vicdansız medyası Starbucks’ı protesto eden vatandaşları aşağılaya dursun, Londra’da İngilizler marketlerde “İsrail’e destek veren şirketlerin mallarını almayın” diyerek eylem yapıyor. Ellerine megafon alan aktivistler market market gezip, halkı bilgilendirerek Katil İsrail’in mallarını boykota çağırıyorlar.

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