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Dünya İngilizlerden iki tarafı kızdıracak sözler: Türkiye'den korktukları için anlaştılar
Dünya

İngilizlerden iki tarafı kızdıracak sözler: Türkiye'den korktukları için anlaştılar

Türkiye'nin tartışmasız bölgesel bir güç olduğunu ifade eden İngiliz The Economist, Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye'den korktukları için iş birliği anlaşması imzaladıklarını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 10:46:00 -
İngilizlerden iki tarafı kızdıracak sözler: Türkiye'den korktukları için anlaştılar

İngiltere'de yayınlanan The Economist haftalık dergisi, Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan iş birliği anlaşmasını gündemine aldı.

"Anlaşmanın nedeni Türkiye korkusu"

Türkiye'yi Ege ve Doğu Akdeniz'de sarsılmaz bir bölgesel güç olarak tanıtan İngiliz dergisi, Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlara dikkat çekti.

Analiz yazısında Türkiye'nin yeni konumunun çok güçlü olduğu ifade edilirken İngiliz dergisi, Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşısında yaşadıkları korku nedeniyle iş birliğine gittiklerini yazdı.

Yunanistan'ın bölgesel kaygılarının Avrupa'ya yayıldığı ifade edilen yazıda Türkiye'nin tartışmasız bir bölgesel güç haline gelmesinin Avrupa'yı tedirgin ettiği belirtildi.

Yunanlılar, İngiliz dergisine tepki gösterdi

The Economist'in analiz yazısına tepki gösteren Yunan basını, "Johnson hükümetinin Fransa'yı yaralayan AUKUS anlaşmasına imza attığı bir dönemde İngiliz basının bu yazısı manidar" yorumunda bulundu.

Fransa ile savunma iş birliği anlaşması

Yunanistan ve Fransa salı günü, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin yardım etmesini öngören, savunmaya yönelik bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın imzalandığı Paris'te düzenlenen ortak basın açıklamasında Yunanistan'ın Fransa'dan üç Belharra tipi fırkateyn almaya karar verdiği de bildirilmişti.

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Yorumlar

ali

zulüm 1453 te basladi bu fasistler icin:...yunanistandaki turkler, muslumanlar, vicdanli diger din mensuplari icin ise 1821 de MORA SOYKIRIMI/KATLIAM ile basladiI
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