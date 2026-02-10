  • İSTANBUL
İngilizler valizi hazırlıyor: En kolay ve uygun rotalar arasında Türkiye öne çıkıyor

Yeni bir çalışmaya göre, taşınmadan önce yurt dışı yaşamını deneyimlemek isteyen İngilizler için vize ve yaşam maliyetleri açısından en ulaşılabilir ülkeler arasında Türkiye öne çıktı.

Araştırmaya göre Japonya, Birleşik Krallık vatandaşlarına sunduğu ücretsiz 12 aylık vize ve aylık ortalama 623 sterlinlik yaşam maliyeti ile listenin ilk sırasında bulunuyor. Japonya’ya ilginin hızla arttığına dikkat çekilirken, son bir ayda “Japonya çalışma tatili vizesi” aramalarının yüzde 30 yükseldiği belirtildi.

Doğu Asya ülkeleri listenin üst basamaklarında öne çıktı. Güney Kore, sadece 146 sterlinlik asgari aylık gelir şartı, 50 sterlinlik vize ücreti ve hızlı başvuru süreci sayesinde ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada ise Avrupa’dan Sırbistan bulunuyor. Ülke, İngiltere’ye yakınlığı, yaklaşık 536 sterlinlik aylık yaşam maliyeti ve şehir merkezinde 400 sterlinin altındaki kira ortalamaları ile cazip görülüyor.

TÜRKİYE 4. SIRADA

Araştırmada Türkiye, İngilizler için yurt dışında yaşamayı denemesi en kolay dördüncü ülke olarak sıralandı. Düşük yaşam maliyetleri ve erişilebilir koşullar Türkiye’yi öne çıkarırken, Yeni Zelanda, Meksika, Güney Afrika, Slovenya, Macaristan ve Malezya da listenin devamında yer aldı. Özellikle Türkiye ve Malezya, uygun maliyetli yaşam seçenekleriyle dikkat çekti.

Çalışmayı yürüten 1st Move International şirketinin Genel Müdürü Mike Harvey, kısa süreli taşınmaların çoğu zaman kalıcı göçe dönüştüğünü belirterek, “Yurt dışında yaşamayı denemek, insanlara konut, sağlık sistemi, günlük masraflar ve yaşam tarzını daha düşük riskle tanıma fırsatı sunuyor” dedi.

Araştırma ayrıca, Birleşik Krallık’ta 18–30 yaş arası gençlerin yaklaşık yüzde 75’inin, geçici de olsa yurt dışında yaşama ve çalışma fikrine sıcak baktığını ortaya koydu.

