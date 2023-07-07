İngilizler, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin Türkiye'ye yönelik hamlesini dünyaya duyurdu! Müthiş hamle geliyor

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki hafta içinde Körfez ülkelerine yapmayı planladığı ziyaretlere ilişkin haberinde, Türkiye'nin bölge ülkelerinden ilk etapta 10 milyar dolar doğrudan yatırım beklediğini yazdı.

Orhan Coşkun imzasıyla yayınlanan ve iki Türk yetkilinin ifadelerine dayandırılan haberde, Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerini ziyaret edeceği hatırlatılarak, Türkiye'nin söz konusu ziyaretler ile birlikte yerli varlık olarak yaklaşık 10 milyar dolar doğrudan yatırım beklediği aktarıldı.

"Körfez ziyaretinden beklentiler yüksek"

İsimlerinin gizli kalması koşuluyla Reuters'a konuşan kaynaklar, uzun vadede Türkiye'nin enerji, altyapı ve savunma sektörlerinde 30 milyar dolara kadar toplam yatırım beklendiğini kaydetti.

Yetkililerden biri, 10 milyar dolar değerindeki doğrudan yatırımların 'kısa süre içinde gelmesi gerektiğini ve çok önemli olduğunu' ifade etti.

Yetkili, "Körfez ziyaretinden beklentiler yüksek. Önemli bazı anlaşmalar imzalanacak" diye konuştu.

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Yetkili, Körfez ülkelerinden beklenen yatırımların 'doğrudan yatırımlar olacağını, bu durumun Türk ekonomisine güveni göstereceğini, bunun ise son derece önemli olduğunu' ifade ederken, Reuters, haberde adı geçen ülkelerin ilgili kurumlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını aktardı.