İngilizler korkunç cinayeti aydınlatan sanal asistan Alexa diye duyurdu! Gündemi meşgul etti! Şaşırtıcı haber

2022 yılının Ekim ayında evinde boğazı kesilmiş halde bulunan 45 yaşındaki Angie White cinayeti yapay zeka destekli bir sanal asistan sayesinde aydınlandı.

İngiltere’nin Swansea bölgesinde yaşayan Angie White’ın komşuları korkunç cinayetin işlendiği gece saat 3 civarında çığlık sesleri duydular. Bunu ön kapıdan çıkıp hızla uzaklaşan bir arabanın sesi takip etti.

Polisi arayıp itiraf etti

Polis geldiğinde evin ön kapısını açık haldeydi ve 45 yaşındaki talihsiz kadının cansız bedeni yatak odasındaydı. Yapılan ön inceleme Angie’nin bıçak darbeleri ile öldürüldüğünü gösteriyordu ancak boğulmaya dair kanıtlar da vardı.

Polis katilin kim olduğunu araştırmaya başlamadan sabaha karşı 6 civarında bir itiraf telefonu aldı. 45 yaşındaki kadını öldüren kişi 36 yaşındaki kocası Daniel White’dı.

Kocasından korktuğu için odasına kilit taktırmış

‘Tek istediğim eşyalarımı alıp gitmekti. Tartıştık, onu boğdum ve öldüğünden emin olmak için boğazını kestim’ diyen Daniel White cinayeti itiraf etti ancak mahkemeye çıkmayı reddetti.

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Adama minimum 20 yıl 10 ay hapis cezası verilmesini isteyen Yargıç Paul Thomas KC, White’ı ‘korkak’ olarak tanımladı ve “Vahşi bir şekilde öldürdüğü kadının ailesi ve arkadaşlarıyla yüzleşmeye cesareti yok” dedi.

36 yaşındaki katilin daha önce de cinsel saldırı ve tecavüz suçlamaları nedeni ile hapis yattığı öğrenilirken Angie White’ın kocasından uzun süre korktuğu bu nedenle de yatak odasının kapısına kilit taktırdığı ortaya çıktı.

Sır perdesini sanal asistan araladı

Karısını öldüren adamın mahkemeye çıkmayı reddetmesine rağmen korkunç cinayetin detayları evdeki akıllı bir cihaz sayesinde çözüldü.

White çiftinin evlerinde sesli komutla elektrikli ev eşyalarını kontrol edebilen bir Amazon Alexa cihazı vardı. indigodergisi'nin aktardığı haberde: Dedektifler çiftin Whatsapp üzerinden tartışmaya başladığını ve son mesajın sabah 03:11’de atıldığını keşfettikten sonra cihazın kaydettiği komutları takip ettiler.



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