İngilizler ilan etti! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı aramaya cesaret edemedi

ABD Başkanı Biden'ın Suudi Veliaht Prens Selman'la "görüşememesi" İngiltere basınında geniş yer buldu. Telegraph gazetesi, "Putin'in kanişi" dediği Selman'ı Biden'ın aramaya cesaret edemediğini yazdı.

İngiltere merkezli Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı "telefonla aramaya cesaret edemediği" yönünde sert bir yazı yayınladı.

Telegraph editörü Jeremy Warner imzalı yazıda, Suudi Veliaht Prens Selman'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkisine ise "poodle" (kaniş) benzetmesi yapıldı.

Yazıda, Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı hedefleyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin olası yakıt krizini önlemek için Suudi Arabistan ve OPEC'in üretimi artırması konusunda ABD'nin müdahalede bulunamamasına tepki gösterildi.

Dünyada artan petrol fiyatlarının resesyona yol açacağını savunan Telegraph editörü, yazısında "Batılı çoğu ekonomi Rus petrol ve gazından vazgeçmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu durumda OPEC'ten biraz yardım iyi olabilir. Bu köhne petrol ihracatçıları arasında hala söz sahibi olan ve İngiltere'nin müttefiki olmayı hedefleyen Suudi Arabistan, üretimi artırarak hem arz hem de fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Ancak hem Suudi Arabistan hem de OPEC şu an Putin'in kanişlerine daha çok benziyor" ifadelerine yer verdi.

Riyad ikna edilmeli

Rusya'nın OPEC üzerindeki etkisinin dünyadaki petrol üretimini etkilediği belirtilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kremlin'in piyasadaki gücüne rağmen Riyad'ı "ikna etmesi gerektiği" mesajı verildi. Yazıda, "Biden, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra bile Veliaht Prens Selman'la ilişkilerini sürdüren Trump'ın aksine ne görüşmeye ne de ona telefon etmeye cesaret edebiliyor. Eğer sorun Biden'ın 'yüzüğü öpememesi' ise o halde değişim ve köprülerin yeniden inşasına başlamalı" denildi.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan günler sonra yayınladığı haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın küresel petrol arzı krizine çözüm için Suudi Arabistan ve BAE liderleriyle görüşme talep ettiğini ancak kabul edilmediğini yazmıştı.