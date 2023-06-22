İngilizler duyurdu! Ukrayna o işi Türkiye'ye verecek

Dünya genelinden siyaset ve iş dünyasından liderler Londra’da düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı’nda bir araya geldi ve ülkeye milyarlarca dolarlık yardım taahhüdünde bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, konferansta yaptığı konuşmada, katılımcılara ülkenin sadece yeniden inşasının değil, dönüşümünün hedeflenmesi çağrısı yaptı.



BBC’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası, Mart ayındaki açıklamada ülkedeki yıkımı telafi etmenin 411 milyar doları bulacağını tahmin etmişti. Ancak devam eden çatışmalar bu maliyetin daha da büyüdüğü anlamına geliyor.



Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşası için Türk müteahhitlerin hem istekli hem de avantajlı konumda olduğu belirtiliyor.



BBC Türkçe’ye konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Ukrayna’nın savaş öncesinde Türk inşaat şirketlerini büyük önem verdiği bir ülke olduğunu vurguladı.



Eren “Ukrayna savaş öncesinde de birçok altyapı projesini Avrupa Birliği kredileriyle, son beş yıl içinde yapmaya başlamıştı. Bunun en büyük paketini alan firmalar bizim üyelerimizdi. Yaklaşık 8 milyar dolar kadar işimiz vardı o dönemde yaptığımız. 3 milyar dolarlık da işimiz devam ederken savaş başladı” dedi.



Çatışmaarın ardından can korkusu nedeniyle şantiyelerini tahliye ettiklerini belirten Eren “Fakat Ukrayna’da gerek Ukrayna halkının Türklerle olan ilişkisi gerek Türkiye’nin savaştaki dengeli yapısı itibariyle güzel bir olay yaşadık. Savaş süresince ne Rus ne de Ukrayna birlikleri bizim şantiyelerimize zarar vermediler. Hiçbir Ukraynalı tarafından da şantiyelerimizde talan, vesaire olmadı. Çünkü şantiyelerimiz savaş sırasında yerli halka yemek ve barınma desteği de verdi” diye konuştu.



Erdal Eren, Ukraynalı yetkililerin çok acil bazı köprü ve tünel projelerinin, özellikle de Dinyeper Nehri’nden Kiev’e bağlantı yolu üzerindeki tahrip olmuş altyapı projelerinin çatışmaların sürmesine karşın devam ettirilmesini istediğini belirtti. Eren "Uzun zamandır orada birçok şantiyesi olan iki tane firmamız bu davete hemen icabet ettiler ve bahsettiğimiz inşaatları yapıyorlar” dedi.



Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Eren, Türk inşaat şirketlerinin rakiplerine karşı avantajlarını da şöyle tanımladı:



“Bizim Avrupalılardan biraz daha hızlı ve daha uygun maliyetli iş yapıyor olmamız, savaş ortamları gibi ortamlarda maalesef biz biraz daha risk alabiliyoruz diyelim. Biraz daha ihtiyacımız var yurt dışında insanımıza istihdam yaratmaya. Gözü kara, risk alabilen gruplar olarak gidebiliyoruz”