İngilizler dünyaya duyurdu! Milyarlarca dolarla Türkiye'ye geliyorlar

Uluslararası haber ajansı Reuters; çok sayıda yabancı yatırımcının Mayıs ayında yapılacak seçimlerin Türkiye ekonomisi ve finans piyasalarında köklü bir değişim oluşturup oluşturmayacağına dair nabız yoklamak için yıllar sonra İstanbul ve Ankara'da görüşmeler yapacağını yazdı.



Dünya Gezetesi'nde yer alan habere göre, Konuya yakın yatırımcılar ve bankacılara göre, BBVA ve BNP Paribas'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda büyük yabancı banka finans kuruluşu yatırımcı, mevcut politika yapıcılar ve muhalefet yetkilileri ve danışmanlarıyla görüşmelerde bulunacak.

Kaynaklar, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ziyaretlerinin ve telekonferans görüşmelerinin de son haftalarda arttığını söylediler. Görüşmeler Nisan ayında da devam edecek ve geçmiş yıllara göre çok daha fazla ilgi görüyor.

Konuya yakın bir kaynak, BBVA'nın düzenleyeceği ziyarete katılacak müşterilerin gelişmekte olan piyasalarda yaklaşık 1.5 trilyon dolar tahvil varlığı bulunduğunu söyledi.

Yatırım yapmaları bekleniyor

Kaynak, yatırımcılar "kimin kazanacağını, kimin başlıca pozisyonlara getirileceğini ve programın ne olacağını anlamaya çalışıyor" dedi.

BBVA'nın Türkiye birimi Garanti BBVA toplantı ile ilgili bir yorum yapmadı, Fransız BNP'nin çoğunluk hissedar olduğu TEB ise BNP'nin EM yatırımcı toplantılarının önümüzdeki haftalarda düzenleyeceğini teyit etti.

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ABD'li Citi, ay başında İstanbul'da tahvil ve hisse senedi yatırımcılarıyla iki günlük yatırımcı toplantısı düzenlediğini açıkladı. Toplantının ardından paylaşılan notta banka yatırımcıların, seçim sonuçlarına dair "gergin" olsalar da "olumlu değişimler için umutlu" olduklarını belirtti.

Toplantılarda yer alacak bir Türk bankacı ise "Yatırımcılarda son dönemde Türkiye'ye yönelik bir ilgi oluştu. Düzenlenecek toplantılarında katılacak yatırımcıların bu ilgisinin yatırıma dönüşüp dönüşmeyeceğini izleyeceğiz" dedi.

Planlanan bir dizi diğer toplantıya dair bilgi sahibi bir başka kaynak, batılı yatırımcıların alışılagelmiş tarzdaki toplantılarına ilave olarak körfez bölgesinden de yatırımcı toplantısı için bu kez ilgi gördüklerini belirtti. Kaynak bu grubun farkının "doğrudan yatırım" odaklı olmasını söyledi.

Reuters'a konuşan ve yakında Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlayan Batılı bir yabancı yatırımcı muhalefetle kapsamlı olarak görüşmeyi istediklerini, aynı zamanda TCMB yetkilileri ile de görüşme planladıklarını belirtti.

Yatırımcı, "Türkiye'nin dengi pazarlar arasındaki pozisyonunu yeniden gözden geçirmek için iyi bir fırsat olabilir. Eğer gelişmekte olan pazarlardan bu yıl bir yıldız çıkacaksa, o da Türkiye olur" açıklamasını yaptı.