0553 313 94 23

İngilizler, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz için sıraya girdi

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm otoritelerin beğenisini toplayan Dorukhan Toköz için bazı İngiliz kulüpleri devreye girdi.

05 Şubat 2019 Salı 21:23
İngilizler, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz için sıraya girdi

Sezon başında bonservis ödenmeden Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz'ün muhteşem performansı ayakta alkışlanırken, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncunun sürpriz çıkışından son derece memnun kaldığı öğrenildi.

Kulüpte maddi anlamda sorun yaşayan birçok yıldızın arasından sıyrılarak çıkan ve ligde 9 maçta 3 gol 1 asistlik istatistik yakalayan 22 yaşındaki genç yetenek dikkatleri üzerinde toplarken, Dorukhan'ın da kısa bir süre içerisinde Avrupa arenasında boy göstereceği belirtildi.

Dorukhan Toköz için İngiliz kulüpleri devreye girdi

Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'ın kapısından döndüğü iddia edilen Dorukhan Toköz için bazı İngiliz kulüplerinin çoktan devreye girdiği öğrenildi.

Premier Lig'den gelen scoutların yakın takibine takılan Dorukhan'ın şu anda bir hayli beğenildiği ifade edilirken, oyuncunun tıpkı Ozan Kabak gibi kısa bir süre içerisinde sürpriz bir transfer yapabileceği bildirildi.

Son 3 maçta da gol attı

Dorukhan Toköz ligde oynadığı son 3 maçta da gol atma başarını gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 21:23
  1. Galatasaray
  2. Eskişehir
  3. Avrupa
  4. Eskişehirspor
  5. Şenol Güneş
  6. Galata
  7. Dorukhan Toköz
  8. Dorukhan
  9. Ozan Kabak
  10. Premier Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    2. Yunanistan Başbakanı Çipras:..
    3. Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı
    4. UMH'den "Hafter'in güney..
    5. Milli sporcu trafik kazası geçirdi
    6. Yunanistan Başbakanı Çipras: "Ege'deki..
    7. Meclis nadir görülen hastalıkları..
    8. Yunanistan Başbakanı Çipras:..
    9. Eşini sokak ortasında defalarca..
    10. Afganistan'ın barış görüşmeleri
    11. CHP'li aday: Oy almak için takiyye..
    12. Fransa'da sendika ve sarı..
    13. Yunanistan Başbakanı Çipras:..
    14. Filistinli şehit babasından İsrail..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa..
    16. Erdoğan:"Görüşmelerde, FETÖ'cu..
    17. GÜNCELLEME - Otobüste rahatsızlanan..
    18. İngilizler, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çipras ile..
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"