İngilizler açıkladı! "Ocak'ta Galatasaray'da"

Forvet transferi yapamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da gözler Ocak ayına çevrilmiş durumda. İngiliz basını da Galatasaray ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.



Daily Mail, Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve forma şansı bulamayan Oumar Niasse'nin ara transferde G.Saray'a gideceğini öne sürdü. Senegalli yıldız daha önce de gündeme gelmiş ancak kulüpler anlaşma sağlayamamıştı.