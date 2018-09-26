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İngilizler açıkladı! "Ocak'ta Galatasaray'da"

İngiliz medyası, Everton'da forma şansı bulamayan Senegalli yıldızın Ocak'ta G.Saray'a gideceğini yazdı .

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:04
İngilizler açıkladı! "Ocak'ta Galatasaray'da"

Forvet transferi yapamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da gözler Ocak ayına çevrilmiş durumda. İngiliz basını da Galatasaray ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Daily Mail, Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve forma şansı bulamayan Oumar Niasse'nin ara transferde G.Saray'a gideceğini öne sürdü. Senegalli yıldız daha önce de gündeme gelmiş ancak kulüpler anlaşma sağlayamamıştı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:04
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