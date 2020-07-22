Geçtiğimiz ay içerisinde yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçları, 28 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikt e tercih heyecanı yaşayacaklar. ÖSYM YKS tercih robotu da tercih yapacak öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacak. Adaylar, seçmek istedikleri bölüm ve meslekleri yokatlas sistemine girerek uygun üniversiteleri ve bölümleri görebilecekler.

İngilizce Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

YÖK atlas İngilizce Öğretmenliği taban puanları için tıklayın

2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN twitter hesabından yaptığı duyuruda, "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ