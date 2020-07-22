İngilizce Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları 2020 ve İngilizce Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2020 . 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 İngilizce Öğretmenliği taban puanları, Başarı Sıralaması, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak ediliyor.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite kontenjanlarına dair güncel açıklama yaptı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, bu sene üniversitelerin hangi bölümüne kaç öğrenci alınacağı ve devlet ile vakıf üniversitelerinin kontenjanları belirlendi. İşte İngilizce Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
Geçtiğimiz ay içerisinde yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçları, 28 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikt e tercih heyecanı yaşayacaklar. ÖSYM YKS tercih robotu da tercih yapacak öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacak. Adaylar, seçmek istedikleri bölüm ve meslekleri yokatlas sistemine girerek uygun üniversiteleri ve bölümleri görebilecekler.
İngilizce Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
YÖK atlas İngilizce Öğretmenliği taban puanları için tıklayın
2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN twitter hesabından yaptığı duyuruda, "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.
2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ