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Yaşam İngiliz Youtuber Müslüman oldu! Birçok Müslümanın unuttuğu vazifeyi bakın nasıl üstlendi
Yaşam

İngiliz Youtuber Müslüman oldu! Birçok Müslümanın unuttuğu vazifeyi bakın nasıl üstlendi

11 Eylül olayının ardından karalama kampanyalarından etkilendiğini açıklayan ve Müslüman ülkeleri gezdikçe Müslümanları tanıdığını belirten İngiliz Youtuber Jay Palfrey, Müslüman oluş hikayesini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 20:43:00 - 2021-10-06 21:04:18

 yeniakit.com.tr 

Sözler Köşkü Youtube kanalında Fatih Yağcı ile bir söyleyişi gerçekleştiren İngiliz Youtuber Jay Palfrey Müslüman oluş hikayesini anlattı. 

ABD'deki 11 Eylül olaylarının ardından medyanın Müslümanlara yönelik algı operasyonlarından etkilendiğini açıklayan Jay Palfrey, Müslümanları tanıdıkça bu algısının kırıldığını vurguladı.

Müslümanların yapmayı unuttuğu "tebliğ" vazifesini üstlenenen Palfrey, tüm dünya insanlarının kafasındaki olumsuz algıyı kırmayı amaç edindiğini söyledi.

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Yorumlar

zeki

inş hoşgeldiniz
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Hasan

Yapmayın kardeşim bu kadar küçük yazıyla tercüme olur mu. İzleyemedik
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