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İngiliz yine şaşırtmadı! Boğaziçi oyununa dahil oldu

İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemler üzerinden ülke çapında protestolar düzenlenmesine üstü kapalı destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 09:48:00 -
İngiliz yine şaşırtmadı! Boğaziçi oyununa dahil oldu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun atanması bahanesiyle başlayan gösterilerde, illegal yapılanmaların da olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gözaltına alınan 108 kişiden 79'unun DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

Yeni bir Gezi kalkışması hayali kuran Avrupa ve ABD basını ise protestolara desteğini sürdürüyor.

Erdoğan'ın sözleri üzerinden gerilim üretme çabası

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Erdoğan, AK Parti il kongrelerine hitabında, yaşananlara tepki göstererek, "Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılanları, dökülenleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız.'' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin üzerinden gerilimi tırmandırma çabası içine giren BBC News, Erdoğan'ın konuşmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların arttığını aktardı.

BBC'den protestolar yayılsın iması

Haberde, "Protestolar bir aydır devam ediyor ama gerilim hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Boğaziçi öğrencilerini desteklemek için Türkiye çapında yeni protesto çağrıları yapılıyor." denildi.

 

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