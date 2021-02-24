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Ekonomi İngiliz Üzgün! Liderliği Türkiye aldı
Ekonomi

İngiliz Üzgün! Liderliği Türkiye aldı

İngiltere merkezli The Independent gazetesi, Türkiye'nin havacılık sektöründe Avrupa'nın lideri olduğunu ve bu durumun kalıcı hale gelebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 23:35:00 -
İngiliz Üzgün! Liderliği Türkiye aldı

İngiltere merkezli The Independent gazetesinde yayımlandı. 2020 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında 400'den fazla havaalanındaki yolcu istatistikleri incelendi.

Araştırma sonucunda, Avrupa'da en büyük havacılık gücünün "Türkiye" olduğu vurgulandı.

Sektördeki liderlik kalıcı hale gelebilir

Seyahat Editörü Simon Calder, koronavirüs salgınının rekabet ve güven koşullarını değiştirdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceğini yazdı.

İstanbul Havalimanı ilk sırada

Listede ilk sıradaki İstanbul Havalimanı'nı, Moskova'dan 2 Havalimanı izledi. Sabiha Gökçen Havalimanı da listeye beşinci sıradan girdi.

The Independent, Batı Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin ilk sıralarda yer alamamalarına dikkat çekti.

İngiltere liderliği kaybetti

İngiltere'nin havacılık sektöründeki liderliğini kaybettiğini vurguladı. Başkent Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı da, azalan uçuş ve yolcu sayısı nedeniyle 2020 yılında 2 milyar sterlin zarar ettiğini açıkladı.

Havalimanının yılda ortalama 80 milyon olan yolcu sayısının, 2020 yılında 22 milyona gerilediği belirtildi.

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