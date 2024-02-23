İngiliz ünlü isim, İngiltere ve İsrail'e tepki gösterdi: Kraliyet nişanını çöpe attı! İki ülke işbirliği yaptı

İngiliz moda tasarımcısı Katharine Hamnett, İngiliz hükümetinin İsrail'in Gazze'deki soykırımına verdiği desteği protesto etmek için daha önce feragat ettiğini duyurduğu Biritanya İmparatorluk Nişanı'nı (CBE) çöpe attı.

Hamnett: İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğumuz için bir İngiliz olmaktan nefret ediyorum. Bu, bana verilen Britanya İmparatorluğu Nişanı. Bunun yeri çöptür.

Ne olmuştu!

İngiltere, İsrail'i savundu!

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda İngiltere, İsrail'in tezlerinin yanı sıra taraflar arasındaki anlaşmazlıkların UAD'nin danışma işlevi kullanılarak çözülmemesi gerektiğini savundu.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyetlerini yürüten UAD'de, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalar sürüyor.

İngiltere adına söz alan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Hukuk Genel Direktörü ve UAD nezdindeki temsilcisi Sally Langrish, ülkesinin İsrail-Filistin meselesindeki tutumunun uzun zamandır bilindiğini söyleyerek, "Müzakere edilmiş iki devletli çözümün Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmesini sağlayacak ve İsrail'in kimliğini ve güvenliğini koruyacak tek çözüm olduğuna inanıyoruz." dedi.

Langrish, "İngiltere, Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulmasını ve ardından sürdürülebilir ve kalıcı ateşkese doğru ilerlenmesini istiyor." diye konuştu.

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Konuşmasında, 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki insani duruma işaret eden Langrish, "Filistinliler şu anda Gazze'de umutsuz bir insani krizle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE'NİN SAVUNMASI

İngiltere adına söz alan Oxford Üniversitesi Uluslararası Hukuku Profesörü Dan Sarooshi de Divanın vereceği danışma görüşüyle devletlerin rızasına dayalı yargı yetki müessesinin altını boşaltmaması gerektiğini savundu.