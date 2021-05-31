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Spor İngiliz The Sun gazetesi oylamaya sundu! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi
Spor

İngiliz The Sun gazetesi oylamaya sundu! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi

Dünyanın en iyi kulüp logolarının seçildiği ankette Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 10'a girdi. İngiliz The Sun gazetesinin yaptığı oylama sonucunda Fenerbahçe 5, Beşiktaş ise 10. sırada kendine yer buldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 19:52:00 -
İngiliz The Sun gazetesi oylamaya sundu! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi

İngiliz The Sun gazetesi, en iyi 10 kulüp logosunu oylamaya sundu. Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta listede kendine yer bulmayı başardı.

Fas ekibi listenin başında

Fenerbahçe'nin aldığı 76 bin 400 oyla 5'inci, Beşiktaş'ın 34 bin 400 oyla 10'uncu sırada yer aldığı listenin başında Fas'tan Raja Casablanca kulübünün logosu yer aldı.

Raja Casablanca'nın 3 milyon 500 bin oy aldığı belirtildi.

İşte The Sun'a göre dünyanın en güzel 10 kulüp logosu ve aldıkları oy sayısı:

1)Raja Casablanca (Fas) 3milyon 500 bin

2) Al Ahly (Mısır) 3 milyon

3) Fluminense (Brezilya) 169 bin 200

4) Real Madrid (İspanya) 134 bin 200

5) Fenerbahçe (Türkiye) 76 bin 400

6) Liverpool (İngiltere) 75 bin 900

7) Barcelona (İspanya) 74 bin 900

8) Colo-Colo (Şili) 66 bin 800

9) CSKA (Rusya) 42 bin 900

10) Beşiktaş (Türkiye) 34 bin 400

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