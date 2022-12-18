İngiliz The Guardian'dan skandal yorum! Böyle küstahlık görülmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin hedef alındığı görüş yazısında, "Erdoğan, bir dönem daha göreve gelmeyi hak etmiyor" şeklinde algı operasyonu yapıldı.

Satır aralarında muhalefete peş peşe çağrıların yapıldığı söz konusu analizde şöyle denildi:

"Ana muhalefetteki CHP'nin halihazırda cumhurbaşkanlığına aday olmayı planlayan bir ulusal lideri (Kemal Kılıçdaroğlu) var. Altı partili muhalefet ittifakı, kimi destekleyeceği konusunda bölünmüş durumda." denildi.

Yakın tarihli bir anketin, muhalefet bloğunun TBMM'de HDP desteği olmadan çoğunluğu elde edemeyeceğini gösterdiği belirtildi.

2023 seçimlerini muhalefetin kazanması gerektiğini savunan gazete, "Muhalefet, onu sandıkta yenmek için birleşmeli." diye yazdı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni operasyon sinyali verdiği kaydedilerek, "Ankara, Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik saldırgan tavır takınıyor. AB'ye katılım umutları iç karartıcı." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları için pazarlığını sürdürdüğü de anımsatıldı.