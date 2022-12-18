  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İngiliz The Guardian'dan skandal yorum! Böyle küstahlık görülmedi
Medya

İngiliz The Guardian'dan skandal yorum! Böyle küstahlık görülmedi

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, skandal ifadelerin yer aldığı bir analize imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 11:08:00 -
İngiliz The Guardian'dan skandal yorum! Böyle küstahlık görülmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin hedef alındığı görüş yazısında, "Erdoğan, bir dönem daha göreve gelmeyi hak etmiyor" şeklinde algı operasyonu yapıldı.

Satır aralarında muhalefete peş peşe çağrıların yapıldığı söz konusu analizde şöyle denildi:

"Ana muhalefetteki CHP'nin halihazırda cumhurbaşkanlığına aday olmayı planlayan bir ulusal lideri (Kemal Kılıçdaroğlu) var. Altı partili muhalefet ittifakı, kimi destekleyeceği konusunda bölünmüş durumda." denildi.

Yakın tarihli bir anketin, muhalefet bloğunun TBMM'de HDP desteği olmadan çoğunluğu elde edemeyeceğini gösterdiği belirtildi.

2023 seçimlerini muhalefetin kazanması gerektiğini savunan gazete, "Muhalefet, onu sandıkta yenmek için birleşmeli." diye yazdı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni operasyon sinyali verdiği kaydedilerek, "Ankara, Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik saldırgan tavır takınıyor. AB'ye katılım umutları iç karartıcı." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları için pazarlığını sürdürdüğü de anımsatıldı.

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

saddi

Taşa oy vereceğiz, fakat bu güne kadar oy verdiğimiz Tayyip Zalimine asla artık oy vermeyeceğiz.

Osman

Soysuzlar sizin cigerinizi biliriz köpeklerin duasi kabul olsaydi gökten Kemik yağardi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23