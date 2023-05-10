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Siyaset İngiliz The Economist haddini iyice aştı! Kılıçdaroğlu'nu parlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aşağılık sözlerle hedef aldı
Siyaset

İngiliz The Economist haddini iyice aştı! Kılıçdaroğlu'nu parlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aşağılık sözlerle hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-05-10 23:49:00 - 2023-05-11 00:14:03
İngiliz The Economist haddini iyice aştı! Kılıçdaroğlu'nu parlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aşağılık sözlerle hedef aldı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri yakından takip eden Batı medyası seçimlere yön verme çabasına girdi. Son günlerde hadsiz yayınlarını artıran The Economist bu kez de Kılıçdaroğlu'nu parlatıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aşağılık sözlerle hedef aldı.

Sözde tarafsız Batı medyası, Türkiye'de yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kilitlendi. Tüm mesaisni seçimlere yön verme çabasına ayıran tetikçi Batı medyası, Başkan Erdoğan'ı hedef alan kapaklar hazırlarken 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise övgü ile bahsetmekten geri durmuyor.

Son günlerde Türkiye'deki seçimlere yönelik operasyonel haber ve kapaklarını artıran İngiliz The Economist, HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabasına girdi. Derginin "Eski bir bürokrat Erdoğan'a kök söktürüyor" başlıklı makalesinde, Türkiye'de değişime ihtiyaç duyulduğu kaleme alındı.

Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahsetti

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na anket gazı veren The Economist, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu ancak seçimlerin yine de ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

 
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Kılıçdaroğlu'nun faiz oranlarını artıracağını, ve yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekeceğine söyleyen dergi, 7'li koalisyon adayından övgü ile bahsetti.

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadi

HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği onayı hatırlatan dergi, Kılıçdaroğlu'nun kayyum uygulamasını kaldıracağını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını belirten sözlerini makalesine taşıdı.

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı da masum göstermeye çalışan The Economist, özgür kalmalarının tek umudu olarak Kılıçdaroğlu'nu gördüklerini kaydetti.

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