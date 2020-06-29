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Spor

İngiliz teknik direktör Robbie Fowler, Brisbane Roar'dan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:16:08 -
İngiliz teknik direktör Robbie Fowler, Brisbane Roar'dan ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Avustralya Birinci Futbol Ligi (A-Lig) ekibi Brisbane Roar, İngiliz teknik direktör Robbie Fowler'ın görevden ayrıldığını duyurdu.

Brisbane Roar Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından ülkesine giden Fowler'ın takımın başına dönmeyeceğini açıkladı.

Futbolculuk döneminde Liverpool'da sergilediği performansla akıllarda yer eden 45 yaşındaki Fowler, Nisan 2019'da Brisbane Roar'un teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Fowler yönetiminde bu sezon 22 maçta 35 puan toplayan Brisbane Roar, lider Sydney'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

Salgın sebebiyle martta askıya alınan ligin 16 Temmuz'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

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