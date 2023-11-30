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Spor İngiliz taraftarlardan Onana isyanı, Altay'ı kaleye istiyorlar!
Spor

İngiliz taraftarlardan Onana isyanı, Altay'ı kaleye istiyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 20:18:00 -
İngiliz taraftarlardan Onana isyanı, Altay'ı kaleye istiyorlar!

Galatasaray’ın maçının ardından Andre Onana yine hedef tahtasında. Eski futbolcu Jason Cundy Kamerunlu kalecinin “Büyük bir sorun” olduğunu ifade etti. İngiltere’de Erik Ten Hag’ın bu duruma rağmen Altay Bayındır’a hiç şans vermeyi düşünmemesi de bir başka tartışma konusu olmuş durumda.


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Andre Onana yediği goller nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Sonuçtan sorumlu tutuldu.

ALTAY’A HİÇ ŞANS VERMEDİ

Kırmızı Şeytanlar’ın Teknik Direktörü Eric Ten Hag, performansı eleştirilen Onana’nın yerine sezon başında Fenerbahçe’den transfer edilen Altay Bayındır’a şans vermiyor. İngiltere’de bu durum bir başka tartışma konusu durumunda.

Ten Hag,  Altay’ın yedek kalmasıyla ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Altay'dan çok memnunuz, Premier Lig'e alışıyor, Avrupa futboluna alışıyor. Türkiye'den geldiğinizde bu çok zor. Ama biz bu süreçten çok memnunuz, çok iyi gidiyor. İyi çalışırsa, ilerlemesini sürdürürse şansını yakalayacaktır."
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