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Ekonomi İngiliz sterlini, AB ile anlaşma beklentisiyle yükseldi
Ekonomi

İngiliz sterlini, AB ile anlaşma beklentisiyle yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:54:26 -
İngiliz sterlini, AB ile anlaşma beklentisiyle yükseldi

LONDRA (AA) – İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ticari ilişkilerinin belirlenmesi konusunda uzlaşmaya çok yakın olduğu yönündeki haberlerin etkisiyle İngiliz sterlini değer kazandı.

İngiliz medyasında yer alan haberlerin ardından, İngiliz sterlini ABD doları karşısında yüzde 0,7 değer kazanarak 1,36 seviyesine, Avro karşısında ise 0,6 değer kazanarak 1,1146'lara yükseldi.

İngiltere borsası FTSE 100 ise yüzde 0,1 yükselerek 6,502 seviyesine ulaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bugün kameraların karşısına geçerek İngiltere ve AB arasında bundan sonraki ticaret ilişkisinin temelini oluşturacak anlaşmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Uzmanlar İngiltere’nin AB’den anlaşmalı bir şekilde ayrılmasının özellikle İngiliz ekonomisi üzerinde referandumun yapıldığı 2016 yılından bu yana olan belirsizliklerin azalması açısından son derece önemli olduğu görüşünde.

İngiltere’nin 2019 yılı itibarıyla toplam ihracatında AB’nin payı 294 milyar sterlin ile yüzde 43 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere’nin ithalatındaki AB payı ise 374 milyar sterlinle yüzde 52 seviyesinde.

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