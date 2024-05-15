İngiliz-Siyonist İftira Ortaklığı

TAHSİN HAN

Gazze’de 8 aydır soykırım yapmasına rağmen terörist İsrail’e yönelik en küçük bir eleştirel haber yapmayan, hatta Filistinlilerin dramını çarpıtarak veren İngilizler, Hamas’a desteği sebebiyle Türkiye’ye yönelik yeni bir karalama kampanyası başlattı....

Ankara’nın her fırsatta İsrail ve Netanyahu’yu Hitler ile Nazi Almanyasına benzetmesinden rahatsız olan İngilizler, yalan, tiyatro ve kumpaslarıyla sadece son 8 ayda defalarca yakalanan siyonistleri kaynak göstererek bir karalama haberi yaptı. Gazze’de yaşanan soykırıma silah ve mali yardımlarıyla açık destek veren bunu da utanmadan yapmaya devam eden fitnenin başı İngilizler, sözde İsrail askerlerinin bulduğu bir kağıtla iftiraya başladı.

Yıllardır Yahudi lobisi ve İngiliz devletinin yayın organı olarak görev yapan The Times gazetesi İsrailli Yahudi asıllı Anshel Pfeffer isimli bir yalancı gazetecinin kaleme aldığı haberi manşetten verdi.

Yahudi gazetecinin iddiasına göre İsrail ordusu, Gazze’de üst düzey bir Hamas liderinin evinde “Türkiye’de bir üs kurmak” başlıklı bir belge buldu. Habere göre; söz konusu belge Gazze’deki Hamas lideri Yahya Sinvar’ın personel şefi Hamza Abu Shanab’ın evinde bulundu. Gazetenin gördüğünü ifade ettiği belgede, ‘direniş güçlerini askeri, diplomatik ve moral olarak güçlendirecek özel operasyonlar için askeri üsler kurmak üzere çaba gösterilmesinden başka bir seçenek olmadığı’ ifade edildi.

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‘SABOTAJ, SUİKAST, KAÇIRMA...’

Bulunduğu ileri sürülen belgede, “Yurtdışında gelecekte istihbarat ve askeri operasyonları hayata geçirebilecek bir güvenlik kolu kurulmasını öneriyoruz” ifadeleri kullanıldı. Fakat İsrail, bulduğunu söylediği belgeyi, Hamas’ın yazdığını ispatlayacak bir delil sunamadı. İddiaya göre, belgede 3 yıllık bir plan ortaya konuyordu. Buradaki amaç ‘pek çok ülkede çok sayıda askeri hücre ve güvenli evler kurmaktı’. Bunun ardından bu ‘hücrelerin eğitilmesi ve sabotaj ile suikast planlaması’ gelecekti. Suikast hedefleri olarak ‘Mossad’ın yetkili ve komutanlarına’ ve ‘nüfuz sahibi İsraillilere’ işaret edildiği iddia edilirken, belgede ayrıca ‘deniz araçlarının sabotajı’ ve ‘kaçırma’ eylemlerinin de olduğu ileri sürüldü.

PLÂN HAYATA GEÇİRİLDİ Mİ?

“Plan, Türkiye’deki üssü kurmak için fonlama ve personelle ilgili detayları içeriyor” denilen haberde, planın Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’deki ‘Aksa Tufanı’ saldırısı öncesinde hayat geçirilip geçirilmediğinin net olmadığı söylendi. Hamas’ı direniş grubu olarak gören Türkiye’yi töhmet altında bırakmak ve uluslararası arenada baskı altına almak amacı taşıyan uydurma haberle İngilizlerin siyonist uşaklığı da bir defa daha kanıtlanmış oldu.