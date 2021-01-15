İngiliz şirketin ambargosu Bayraktar TB2’yi ne kadar etkiler?

İngiliz Andair şirketi Ermenistan'ın talebi üzerine skandal bir karara imza atarak Bayraktar TB2 SİHA’lara parça tedarikini durdurduğunu açıkladı.

Dağlık Karabağ'da Türk SİHA'ları karşısında bozguna uğrayan Ermenistan İngiltere'ye ağladı. Bayraktar TB2 SİHA'larda kullanılan yakıt sistemi bileşenlerini tedarik eden İngiliz Andair şirketi skandal bir karara imza atarak söz konusu bileşenin teslimatını durdurduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Andair şirketi tarafından yapılan açıklamada söz konusu ambargonun, Ermenistan Büyükelçiliği’nin talebine istinaden gerçekleştirildiği ve ANDAIR ürünlerinin SİHA’larda kullanılmasının temel sebep olduğu vurgulandı.

İngiliz ambargosu Baykar Savunma’yı ne denli etkiler?

İngiltere’nin Havant şehrinde bulunan ANDAIR şirketi, hava araçları için alt sistem tedarik ediyor. Şirketin tedarik ettiği alt sistemler, genellikle yakıt sistemine ilişkin parçalar ile valflerden oluşuyor. Edindiğimiz bilgiye göre; Andair tarafından üretilen çek valfi (tek yönlü valf) ve su tutucu olmak üzere iki farklı ürün, Bayraktar TB2 SİHA’larda kullanılıyor. Ancak tasarım ve üretimi oldukça kolay bu ürünler, internet üzerinden bile isteyen kişi tarafından sipariş edilebiliyor.

Çek valfi, akan yakıtın tek yönlü geçmesini sağlıyor. Su tutucu ise yakıta su karıştığı durumlarda suyun çöktüğü bir hazne. Bir kase gibi düşünülür ise yakıttan ağır olan su, geçiş sırasında bu kaseye dolarak orada kalıyor.

İkisi de oldukça ucuz olan bu ürünler için herhangi bir son kullanıcı belgesi istenilmiyor yani ürünler askeri statüde değiller. Pazarda oldukça yerli/yabancı alternatifi olan bu ürünüler için Baykar Savunma tarafından yürütülen yerlileştirme çalışmaları da mevcut. Hatta edindiğimiz bilgiye göre Baykar Savunma, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı için çek valfin daha gelişmişini kendi mühendislik gücüyle tasarladı.

Dolayısı ile söz konusu şirket tarafından gerçekleştirilen ambargonun, Bayraktar TB2 veyahut Baykar Savunma tarafından geliştirilen herhangi bir S/İHA’nın üretimini engellemesi ihtimal dahilinde bir durum değil.

Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ’daki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül 2020 tarihinde bir askeri harekat başlatılmış, 10 Kasım 2020 tarihi ile sona eren harekatın sonucunda ise Dağlık Karabağ toprakları yeniden Azerbaycan’ın kontrolüne geçmiştir.

Ermenistan’a yönelik harekat esnasında Azerbaycan, Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)’nı da aktif olarak kullanmış ve Ermeni Ordusu’na ait birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edilmiştir.

Karabağ yenilgisini sindiremeyen Ermeniler, Bayraktar TB2’ye parça tedariki sağlayan yabancı firmaları baskı/rüşvet yoluyla Türkiye’ye ambargo uygulamaları için teşvik ediyor. Ermenistan, ambargoların SİHA üretimini durduramayacağını bilse de bu durumu tamamen propaganda amaçlı kullanmakta.