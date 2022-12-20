İngiliz şirket Türkiye kararını duyurdu! 2023'te...
İngiliz tur operatörü ve havayolu firması Jet2holidays, Türkiye programına ilişkin yeni detayları açıkladı.
İngiliz tur operatörü ve havayolu firması Jet2holidays, Türkiye’ye yönelik yeni tur programının detaylarını duyurdu.
İngiliz tur operatörü Jet2holidays’in yeni “Discover More” turları kapsamında Türkiye için “Treasures of Turkey” olarak adlandırdığı 7 gecelik tur programının detayları açıklandı.
Bu kapsamda, Nisan – Ekim ayları arasında düzenlenecek turlar hem 2023 hem de 2024 yılı için satışa sunuldu.
Yeni tur programı için uçuşlar, İngiltere’nin 10 havalimanından her Cuma günü gerçekleştirilecek.
Jet2holidays‘in 7 gecelik yeni Türkiye turları kapsamında, otobüsler ile 14 tarihi nokta ziyaret edilecek.
Tur katılımcıları İpek Yolu rotasında bulunan tarihi yerleri ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 3 turistik noktayı ziyaret edecek.
Bu turistik noktalar arasında; Efes Antik Kenti, Kapadokya ve Pamukkale Travertenleri yer alıyor.
Diğer yandan tur kapsamında Konya, Perge ve Didyma antik kentleri de ziyaret edilecek.