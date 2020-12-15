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Gündem İngiliz sicimi ne anlama gelir? İngiliz sicimi ne demek?
Gündem

İngiliz sicimi ne anlama gelir? İngiliz sicimi ne demek?

Bu akşam ATV'nin sevilen dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ardından “İngiliz sicimi” ifadesi yoğun ilgi görmeye başladı. Alpaslan Çakırbeyli'nin "Ama az sonra bağlı olacağın şey İngiliz sicimi." ifadesini kullandı. Peki, İngiliz sicimi ne anlama gelir? İngiliz sicimi ne demek? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:15:00 -
İngiliz sicimi ne anlama gelir? İngiliz sicimi ne demek?

İngiliz sicimi kelimesi arama yapılan başlıklar arasında yer alıyor. Salı akşamlarının sevilen dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli karakterinin "Ama az sonra bağlı olacağın şey İngiliz sicimi." konuşması sonrası “İngiliz sicimi” ifadesi merak edilmeye başlandı. Türk Dil Kurumu’nun kelimeye yönelik detayı çevrim içi sözlük sayfasında bulunuyor. İngiliz sicimi ne anlama gelir? İngiliz sicimi nedir?

İngiliz sicimi ne anlama gelir?

Türk Dil Kurumu (TDK), İngiliz sicimini çok sağlam, sık büğümlü sicim ya da ip olarak tanımlamaktadır. Kelime eş anlamlıdır ve isimdir.

İngiliz sicimi nereden duyuldu?

İngiliz sicimi ifadesi bu akşam ATV'nin sevilen dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Çakırbeyli karakterinin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli tarafından kullanılmasıyla gündeme oturdu. Alpaslan Çakırbeyli karakterinin "Ama az sonra bağlı olacağın şey İngiliz sicimi." şeklinde konuşmuştu.

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