0553 313 94 23

İngiliz Selin, yine Türkiye düşmanlığı yaptı

Fransa'daki sarı yelekliler eylemleri görüntülen TRT muhabirinin taciz edilmesi İngiliz Selin Girit'i mutlu etti. Gezi provokatörü Selin, o anları sosyal medya hesabından 'Oh la la' yazarak paylaştı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:54
İngiliz Selin, yine Türkiye düşmanlığı yaptı

'Sarı Yelek' eylemlerini görüntüleyen TRT muhabirinin, Fransa'da taciz edilmesi İngiliz Selin Girit'in hoşuna gitti.

Fransa'daki eylemler günlerdir devam ederken yağmalar ve zarar gören işletmeler nedeniyle hükümet panikte.

Yaşananların büyük bir kısmını saklayan Fransız medyası ise sessiz.

Gezi olaylarında Türkiye'ye gelerek canlı yayın yapan Batı medyası, Fransa'da yaşanan polis şiddeti ve talan ile ilgili tek bir yorum yapmıyor.

Türkiye düşmanı Selin yine işbaşında

Hal böyleyken TRT, bölgede kaydettiği görüntülerle yaşananları gözler önüne seriyor.

Ancak bundan rahatsız olan Gezi destekçileri, TRT muhabirini taciz ediyor.

Gezi olaylarının provokatörlerinden BBC muhabiri Selin Girit de, TRT muhabiri taciz edilirken kaydedilen görüntüyü "Oh la la" sözleriyle paylaşıyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:54
  1. Fransa
  2. sarı yelekliler
  3. Selin Girit

YORUM YAZ

  • ahmetahmet13 dk önce
    kuresel haydut ve yerli maşalarin baslangicta derhal ve inlerinde afise edilerek etkisiz hale getirilmesi de "yerli-milli-imanli millet forumunun" kesin kararidir:)
  • Mehmet Ali BICERMehmet Ali BICER17 dk önce
    Kancigin tasmasini tutanlar belli
  • NİHALNİHAL19 dk önce
    Bu ... sonik kadın kimki bu aptala yer veriyorsunuz ... teki meymenetsiz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Milli yüzücüler Çin'de madalya arayacak
  1. Milli yüzücüler Çin'de madalya arayacak
  2. Açıklama geldi! Poşet paraları nereye..
  3. ABD'nin tüm itirazlarına rağmen kabul..
  4. Piyasalarda gün ortası
  5. "15 Temmuz'daki haykırışımızı..
  6. BM'de önemli karar! 164 ülke onayladı
  7. TBMM Genel Kurulu
  8. Satrançta Vahap Şanal'dan Avrupa..
  9. Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
  10. Körfez ülkesinden kritik İsrail kararı!
  11. Bakan Albayrak konuşuyor - CANLI
  12. Türkiye’nin en temiz şehrine de bu..
  13. Akdeniz için yağış uyarısı
  14. Otomobil takla attı, emniyet kemeri..
  15. Halkın gönlünde hizmete devam! “Biz..
  16. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  17. Kütahya'da iki otomobil çarpıştı:..
  18. İYİ Parti'de flaş istifa! 'Dostum..
  19. Somalililerden Cumhurbaşkanı'ndan..
  20. Mezarlıklar dolunca 100 dönümlük yeni..
Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
Laikçi linç görevden aldırdı
Laikçi linç görevden aldırdı
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi

Günün Karikatürü

9 Aralık 2018
'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!