İngiliz Selin, yine Türkiye düşmanlığı yaptı

'Sarı Yelek' eylemlerini görüntüleyen TRT muhabirinin, Fransa'da taciz edilmesi İngiliz Selin Girit'in hoşuna gitti.

Fransa'daki eylemler günlerdir devam ederken yağmalar ve zarar gören işletmeler nedeniyle hükümet panikte.

Yaşananların büyük bir kısmını saklayan Fransız medyası ise sessiz.

Gezi olaylarında Türkiye'ye gelerek canlı yayın yapan Batı medyası, Fransa'da yaşanan polis şiddeti ve talan ile ilgili tek bir yorum yapmıyor.

Türkiye düşmanı Selin yine işbaşında

Hal böyleyken TRT, bölgede kaydettiği görüntülerle yaşananları gözler önüne seriyor.

Ancak bundan rahatsız olan Gezi destekçileri, TRT muhabirini taciz ediyor.

Gezi olaylarının provokatörlerinden BBC muhabiri Selin Girit de, TRT muhabiri taciz edilirken kaydedilen görüntüyü "Oh la la" sözleriyle paylaşıyor.