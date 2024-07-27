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Gündem İngiliz savaş uçaklarının Karadeniz’de ne işi var?
Gündem

İngiliz savaş uçaklarının Karadeniz’de ne işi var?

Yeniakit Publisher
2024-07-27 08:14:00 -
İngiliz savaş uçaklarının Karadeniz’de ne işi var?

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de İngiliz askeri uçaklarının sınıra yaklaşması üzerine Su-27 savaş uçağı kaldırdıklarını ve sınır ihlaline izin vermediklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerindeki Rus hava sahası kontrol sistemlerinin Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bazı hava hedeflerini tespit ettiği belirtildi. Sınır ihlalini önlemek amacıyla Rus hava savunma güçlerine ait bir Su-27 savaş uçağının kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "Rus savaş uçağı mürettebatı, hava hedeflerinin İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir RC-135 stratejik keşif uçağı ve iki Typhoon savaş uçağı olduğunu belirledi." ifadeleri kullanıldı. Rus savaş uçağı yaklaşırken, yabancı askeri uçakların Rusya Federasyonu devlet sınırından dönüş yaptığı aktarılan açıklamada,

Rus uçağının güvenli bir şekilde kendi üssüne döndüğü bilgisi paylaşıldı. Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmediği vurgulanan açıklamada, "Rus savaş uçağı, tarafsız sular üzerinde ihlal yapmadan, yabancı uçaklara tehlikeli bir şekilde yaklaşmadan, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam ve uygun olarak uçuşunu gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

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