İngiliz Prensi Charles'tan tarihi itiraf: Birleşik Krallık'ın kara lekesi

Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbados, 400 yıl sonra İngiltere'den ayrılarak, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in hükümdarlığına bugün resmen son verdi.

Gelişmeyle ilgili açıklama yapan Galler Prensi Charles, transatlantik köle ticaretini kabul etti.

"Birleşik Krallık tarihini sonsuza kadar lekeledi"

Barbados'taki törene davet edilmekten çok etkilendiğini belirten Prens Charles, burada yaptığı konuşmada, "Birleşik Krallık tarihini sonsuza kadar lekeleyen karanlık geçmişini" tanıdı.

"Köleliğin korkunç vahşeti..."

"Bu Cumhuriyetin oluşturulması yeni bir başlangıç ancak aynı zamanda süreklilik üzerinde bir noktaya işaret ediyor." diyen Charles, "Bu Ada'nın halkı, olağanüstü bir metanetle geçmişimizin en karanlık günlerinden ve tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşetinden yollarını açtılar." dedi.

İngiliz Kraliçesi'ni tanımaya son verdiler

Barbados, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i Ada'nın lideri olarak tanımaktan resmen vazgeçti. Başkent Bridgertown'da düzenlenen törende yemin eden 72 yaşındaki Dame Sandra Mason, ülkenin başına geçti.

Charles, konuşmasında, "Kurtuluş, özyönetim ve bağımsızlık sizin yol noktalarınızdı. Özgürlük, adalet ve kendi kaderini tayin etme kılavuzlarınız oldu." ifadelerini kullandı.

Boris Johnson: Dost ve müttefiğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da İngiltere ve Barbados'un "dost ve müttefik" olarak kalacağını belirtti.

Şarkıcı Rihanna'ya nişan verildi

Prens Charles'ın yanı sıra Barbados doğumlu şarkıcı Rihanna da törene katıldı ve kendisine törende "ulusal kahraman nişanı" verildi.

İngiliz Kraliyeti'ne ait bayrak indirilirken, Barbados bayrağı göndere çekildi. BBC'nin haberine göre, Barbados, İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyesi olmayı sürdürecek.

1966'da bağımsızlığını ilan eden eski İngiliz sömürgesi Barbados'ta İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, "devlet başkanı" unvanıyla ülkenin kraliçesi konumundaydı.

Afrikalıları köleleştirdiler

Mirror'ın haberine göre, Barbados'ta 1627 ve 1833 yılları arasında şeker tarlalarında İngilizler için çalışan 600 bin Afrikalı köleleştirildi.

Üst düzey bir Kraliyet kaynağı, Prens Charles'ın devir teslim sürecine katılmaktan onur duyduğunu ve "köle ticareti mirasının derin adaletsizliğinin asla unutulamayacağını daha fazla tanımak" fırsatını kullanmak istediğini söyledi.

Buckingham Sarayı: Barbados halkının kararı

Charles'ın, binlerce kişinin kölelik yaşamına gönderildiği Gana'ya 2018 ziyaretinde de benzer düşüncelere sahip olduğu kaydedildi.

Buckingham Sarayı, daha önce cumhuriyetçilik meselesinin Barbados halkının karar vereceği bir mesele olduğunu açıklamıştı.