0553 313 94 23

İngiliz parlamenterlerden AB'yi kızdıracak protesto! Tam o sırada sırtlarını döndüler

İngiliz Brexit Partisi parlamenterleri, Avrupa Parlamentosu'nun açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı'nı sırtlarını dönerek protesto etti.

02 Temmuz 2019 Salı 15:29

İngiltere'de Brexit bilmecesi devam ederken Avrupa Parlamentosu'nda bulunan İngiliz parlamenterlerden Avrupa Birliği'ni (AB) kızdıracak protestoda bulunuldu.

Yeni kurulmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nda 29 sandalye elde eden İngiliz Brexit Partisi parlamenterleri, Strasbourg'da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti.

"Saygı duymuyorum"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler birçok kişinin tepkisine neden oldu.

Brexit Party lideri Nigel Farage, protesto sonrası Euronews'e yaptığı açıklamada, "Bize empoze edilen yabancı bir milli marşa saygı duymuyorum" dedi.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit en son anlaşmanın İngiliz milletvekilleri tarafından onaylanmaması üzerine 31 Ekim'e ertelendi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in görevi bırakmasının ardından başbakanlığın en güçlü adaylarından Dışişleri Eski Bakanı Boris Johnson 31 Ekim 2019 tarihine kadar ülkesinin AB'den ayrılık sürecini (Brexit) tamamlayacağını söylüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:29
  1. Avrupa Parlamentosu
  2. İngiliz Brexit Partisi
  3. Strasbourg
  4. Avrupa Birliği Milli Marşı
  5. Brexit Party lideri Nigel Farage
  6. İngiliz milletvekilleri
  7. İngiltere Başbakanı Theresa May
  8. Dışişleri Eski Bakanı Boris Johnson
  9. Brexit
  10. Avrupa Birliği (AB)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
    1. Mahsur kalan güvercini itfaiye..
    2. Samandağ Belediyesi’nden tarım..
    3. Trabzonspor'dan Fatih Altaylı’ya sert..
    4. Çin Hong Kong Yasama Meclisini basan..
    5. TOBB’dan GSO’ya plaket
    6. Başkan Kocaispir: “Vatandaşa dokunacak..
    7. TCMB döviz kurları
    8. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    9. ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019’..
    10. Moody's'ten Brexit açıklaması:
    11. İhvan'ın üst düzey ismi iki kez kalp..
    12. 1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve..
    13. Türkiye şampiyonasında derece elde..
    14. 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi..
    15. Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısında..
    16. Her gün kişniş tüketmek için onlarca..
    17. Gercüş’te yılanların dansı
    18. Almanya'da Müslümanların çatı..
    19. Hırsız sandı, sapık çıktı
    20. (Özel) Okul bahçesini festivalde açık..
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız