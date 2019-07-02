İngiliz parlamenterlerden AB'yi kızdıracak protesto! Tam o sırada sırtlarını döndüler

İngiltere'de Brexit bilmecesi devam ederken Avrupa Parlamentosu'nda bulunan İngiliz parlamenterlerden Avrupa Birliği'ni (AB) kızdıracak protestoda bulunuldu.

Yeni kurulmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nda 29 sandalye elde eden İngiliz Brexit Partisi parlamenterleri, Strasbourg'da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti.

"Saygı duymuyorum"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler birçok kişinin tepkisine neden oldu.

Brexit Party lideri Nigel Farage, protesto sonrası Euronews'e yaptığı açıklamada, "Bize empoze edilen yabancı bir milli marşa saygı duymuyorum" dedi.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit en son anlaşmanın İngiliz milletvekilleri tarafından onaylanmaması üzerine 31 Ekim'e ertelendi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in görevi bırakmasının ardından başbakanlığın en güçlü adaylarından Dışişleri Eski Bakanı Boris Johnson 31 Ekim 2019 tarihine kadar ülkesinin AB'den ayrılık sürecini (Brexit) tamamlayacağını söylüyor.