İngiliz otomotiv sektöründen Johnson’a Brexit uyarısı

LONDRA (AA) - İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşma sağlanmadan ayrılmasının ülkenin otomotiv sektörünün geleceğini riske sokacağı uyarısında bulundu.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes tarafından İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a gönderilen mektupta, “Avrupa ile yüksek seviyede entegre haldeyiz. Anlaşmasız ayrılık, yüksek gümrük maliyetlerine neden olacaktır. Oluşacak aksamalar üretimimizi tehdit edecek, uluslararası yatırımcıların güvenini sarsacaktır.” ifadelerini kullandı.

Hawes, mektupta “İngiltere’nin anlaşmasız bir şekilde AB’den ayrılması İngiliz otomotiv sektörü için varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin iş dünyasını temsil eden en büyük çatı kuruluşu Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) ve Ticaret Odaları Kongresi (TUC) de mart ayında ortak bir bildiri yayımlayarak İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinin ulusal düzeyde olağanüstü hale dönüştüğü uyarısında bulunmuştu.

İngiltere’de Brexit sürecine ilişkin artan belirsizlik ve anlaşmasız ayrılık riski, yabancı yatırımcının da kararlarını ertelemesine ya da iptal etmesine neden oluyor.

Son verilere göre, İngiltere’ye yapılan doğrudan yabancı yatırım projelerinin sayısı son 6 yılın en düşük seviyesinde gerilemiş durumda.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yılın mart ayına kadarki 12 aylık dönemde ülkeye yapılan yabancı yatırım projelerinin yüzde 14 azalarak bin 782’ye gerilediği belirtilmişti.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson dün parlamentoda yaptığı ilk konuşmasında, ülkenin kendine güvenini yeniden kazanmasını sağlayacaklarını belirterek, "İngiltere'mizi birleştirmek ve canlandırmak ve bu ülkeyi dünyanın en muhteşem yeri yapmak için 31 Ekim'de Brexit'i hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.