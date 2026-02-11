MİT’ten MOSSAD’a geçit yok! 2 casus daha yakalandı

MİT, MOSSAD’a Türkiye’de geçit vermiyor. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti ile eş güdümlü yürütülen operasyonda, MOSSAD adına faaliyet gösteren iki casus MONİTUM faaliyeti ile yakalayarak gözaltına alındı.

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, operasyona ilişkin çarpıcı bilgileri köşesine taşıdı.

Orakoğlu köşesinde; “MONİTUM faaliyeti Karşı istihbaratın (İKK) temel araçlarından biri. Öncelikle netleştirilmesi gereken temel nokta şu: MONİTUM, kamuoyuna açıklanmış, resmî olarak adlandırılmış tekil bir “operasyon” isminden ziyade, istihbarat terminolojisinde bir faaliyet türünü ifade ediyor. Bu faaliyet, en sade anlatımıyla izleme, takip ve değerlendirme sürecini kapsıyor. Ancak günlük hayatta kullanılan sıradan “izleme” kavramından farklı olarak, uzun süreye yayılan, çok katmanlı ve gizli yürütülen bir çalışmayı tanımlıyor.” ifadelerine yer verdi.

MONİTUM FAALİYETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Bülent Orakoğlu yazısına şöyle devam etti:

Peki, MONİTUM faaliyeti ne anlama geliyor ve istihbarat dünyasında nasıl bir karşılığı bulunuyor? MONİTUM faaliyeti, özellikle karşı istihbarat faaliyetleri kapsamında öne çıkıyor. Karşı istihbaratın temel amacı, yabancı istihbarat servislerinin ülkedeki faaliyetlerini tespit etmek, bu faaliyetleri deşifre etmek ve gerektiğinde etkisiz hâle getirmek. Bu çerçevede MONİTUM faaliyeti kapsamında şu çalışmalar yürütülebiliyor: Şüpheli kişilerin fizikî ve teknik takibi İletişim trafiğinin ve temas ağlarının analitik yöntemlerle incelenmesi para hareketleri, seyahat bilgileri ve dijital izlerin eş zamanlı değerlendirilmesi Kişilerin kimlerle, hangi sıklıkta ve hangi amaçla temas kurduğunun ilişki haritalarıyla ortaya konması buradaki temel hedef, hızlı bir müdahale değil; ilişkiler ağını, niyeti ve yönlendirme mekanizmasını net biçimde ortaya çıkarmak. İletişim trafiğinin ve temas ağlarının analitik yöntemlerle incelenmesi Para hareketleri, seyahat bilgileri ve dijital izlerin eş zamanlı değerlendirilmesi Kişilerin kimlerle, hangi sıklıkta ve hangi amaçla temas kurduğunun ilişki haritalarıyla ortaya konması. Buradaki temel hedef, hızlı bir müdahale değil; ilişkiler ağını, niyeti ve yönlendirme mekanizmasını net biçimde ortaya çıkarmak.

SESSİZ İZLEME STRATEJİSİ NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Günümüzün gelişen İstihbarat dünyasında her şüpheli durumun anında operasyona dönüşmesi beklenmez. Aksine, erken müdahale çoğu zaman daha geniş yapıların ve bağlantıların açığa çıkarılmasını zorlaştırabilir. MONİTUM faaliyeti modern istihbaratın yeni yüzü olarak telakki edilebilir. Bu nedenle: Sabır ve süreklilik gerektirir. Hukukî zeminin güçlenmesine katkı sağlar delillerin somutlaşmasını ve desteklenmesini mümkün kılar. Bu yönüyle MONİTUM, sonuçtan çok sürece odaklanan, planlı ve kontrollü bir istihbarî yaklaşımı temsil eder.

MOSSAD CASUSLARI NASIL YAKALANDI?

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti ile eş güdümlü yürüttüğü operasyon sonucunda, MOSSAD adına faaliyet gösteren iki kilit ismi yakalayarak gözaltına aldı. MONİTUM Faaliyeti olarak teknik ve fizik takip süreci casusların mermer ticareti arkasına gizlenen yıllara yayılmış istihbarat ağını tamamen deşifre etti.