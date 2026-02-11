Niğde’nin nüfusu belli oldu

Kentin nüfusu bir önceki yıla göre 1 bin 784 kişi artarken, nüfus artış hızının binde 4,8 olduğu belirtildi. 2024 yılında 372 bin 708 olan nüfus, 2025 yılı sonunda 374 bin 492’ye yükseldi. Verilere göre Niğde’de erkek nüfus 187 bin 502, kadın nüfus ise 186 bin 990 oldu. İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde merkez ilçenin 244 bin 326 kişi ile en yüksek nüfusa sahip olduğu görüldü. Merkez ilçenin nüfusu 2024 yılında 240 bin 283’tü. Bor ilçesi 62 bin 594 kişi ile ikinci sırada yer alırken, Altunhisar’ın nüfusu 12 bin 4, Çamardı’nın nüfusu 11 bin 631, Çiftlik’in nüfusu 25 bin 157 ve Ulukışla’nın nüfusu 18 bin 780 olarak açıklandı.

Valilik açıklamasında, ADNKS verilerinin il genelinde yürütülen kamu hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından esas alındığı vurgulandı.