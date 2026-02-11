  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avustralya'da yüzlerce kişi, Herzog'un ziyaretini protesto etti Lanetli kavimi dünya istemiyor Bu CHP iktidara gelirse, işte böyle hepinizi küfre boğacaklar! Sivas'ta şehit babasına dilenci diyen adama bakın ne yaptılar! Hürmüz’de ‘barut fıçısı’ alarmı: ABD’den gemilerine ‘İran’dan kaçın’ talimatı Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi ‘den ilk açıklama Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim... Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile ilgili dikkat çeken “Alparslan Türkeş” detayı "Mermerci" görünümlü MOSSAD hücresi çöktü! İsrail ticaret değil casusluk trafiği: 14 yıllık kirli ağ böyle deşifre edildi Hindistan Devlet Televizyonu duyurdu! Kürtler, Hint soyundan geliyor Köyler Bomboş! Türkiye'de Kırsal, Çöküşün Eşiğinde!
Yerel Niğde’nin nüfusu belli oldu
Yerel

Niğde’nin nüfusu belli oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Niğde’nin nüfusu belli oldu

Niğde Valiliği, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 31 Aralık 2025 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Niğde’nin toplam nüfusu 374 bin 492 olarak belirtildi.

Kentin nüfusu bir önceki yıla göre 1 bin 784 kişi artarken, nüfus artış hızının binde 4,8 olduğu belirtildi. 2024 yılında 372 bin 708 olan nüfus, 2025 yılı sonunda 374 bin 492’ye yükseldi. Verilere göre Niğde’de erkek nüfus 187 bin 502, kadın nüfus ise 186 bin 990 oldu. İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde merkez ilçenin 244 bin 326 kişi ile en yüksek nüfusa sahip olduğu görüldü. Merkez ilçenin nüfusu 2024 yılında 240 bin 283’tü. Bor ilçesi 62 bin 594 kişi ile ikinci sırada yer alırken, Altunhisar’ın nüfusu 12 bin 4, Çamardı’nın nüfusu 11 bin 631, Çiftlik’in nüfusu 25 bin 157 ve Ulukışla’nın nüfusu 18 bin 780 olarak açıklandı.

Valilik açıklamasında, ADNKS verilerinin il genelinde yürütülen kamu hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından esas alındığı vurgulandı.

Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük
Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük

Gündem

Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük

Türkiye her yıl bir şehir nüfusunu sigaradan kaybediyor! Ülkemiz her yıl sigaraya 90 bin kurban veriyor!
Türkiye her yıl bir şehir nüfusunu sigaradan kaybediyor! Ülkemiz her yıl sigaraya 90 bin kurban veriyor!

Sağlık

Türkiye her yıl bir şehir nüfusunu sigaradan kaybediyor! Ülkemiz her yıl sigaraya 90 bin kurban veriyor!

Tekirdağ’ın nüfusu yükseldi
Tekirdağ’ın nüfusu yükseldi

Yerel

Tekirdağ’ın nüfusu yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23