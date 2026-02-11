  • İSTANBUL
Gündem Bu CHP iktidara gelirse, işte böyle hepinizi küfre boğacaklar!
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendi aday yaptığı isme yönelik sarf ettiği galiz küfürler üzerinden, muhalefetin ve "stepne" medyasının ikiyüzlü tavrını sert bir dille kaleme aldı. Karahasanoğlu, düne kadar "etik siyaset" dersi vermeye kalkanların, CHP liderinin küfürleri karşısında nasıl "susan şeytan"a dönüştüklerini bir bir deşifre ederken; meselenin sadece bir küfür değil, Türkiye’yi yönetmeye talip olanların içindeki karanlık ve müstebit zihniyetin dışavurumu olduğunu vurguladı.

ALİ KARAHASANOĞLU

Ülkeyi yönetme iddiasındaki CHP’nin genel başkanı, küfür ediyor..

Hem de daha iki yıl önce bizzat kendisinin, Keçiören’e CHP adına belediye başkan adayı yaptığı insana küfür ediyor..

Topu topu iki yıllık bir süreçte, aday yapıyor, sonra da küfür ediyor..

Eleştiriliyor, “Bu nasıl bir ağız, bu nasıl bir siyaset” diye..

CHP içinden bile, bazıları (tutarsızlık olmasın diye), itiraz ediyorlar, “Küfür etmek yanlış” diyorlar..

 

Örneğin 40 yıllık CHP’li İsmail Saymaz “Olmaz” diyor..

Özgür Özel’i genel başkanlık koltuğuna oturtan Ekrem İmamoğlu’nun gazetecisi diye tanındığı halde, belki de zigzag çizmemek için, “Savunmam” diyor..

Ama, düne kadar bizim mahallede turşu satan İbrahim Kahveci, “Etik siyaset yapılmalı” diyerek, AK Parti’den yollarını ayıran Gelecek Partisi’nin gazetesi Karar’da ekonominin iflas ettiğini her gün papağan gibi tekrarlayan, ama her dediği de resmi rakamlarla yalanlanan İbrahim Kahveci..

“Bugün iktidar gazetelerini aç. (Özel’i) Küfürbaz diye koymuş ortaya. ‘Özel’in bu davranışı hatalıydı’ dediğin zaman iktidar medyasının manşetlerini onaylamış oluyorsun. Öyle bir medya yapısı var ki, almış bir kampanya ‘Özel küfür etti’ diye bütün manşetleri atmış. Ben bugün hiçbir şey demem onun için bu konuda.” diyor..

 

Bu rezil adamlar, Hayrettin Karaman hocanın, rüşvet ile irtikap arasındaki teknik ayrımı.. Haraç ile rüşvet arasındaki farkı anlattığı dönemde, ahlaksızca saldırıyor, iftira atıyorlardı: 

“Rüşveti helal yaptı” diye..

...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...

Akın

Zihniyetleri küfür olur olunca dilleri küfür, niyetleri küfür. Millet için 100 senedir hayırlı bir projeleri olmayanlar ellerindeki belediyelerde yolsuzluk hırsızlık arsızlık ayyuka çıkmış, pkk sı dhkp si tikko sunu memur eder istihdam eder cezaevlerinde bakar siyasi irade gösterir terörü destekler, hükümet tüm bunları bilip neden susar neden gereğini yapmaz, devlette basiret yokmudur milletin parasını malını geleceğini devlet düşmanlarına yedirmesi nedir.

Cengiz

Bunların dili hep böyle idi,ya iftira ya tehdit olmadı küfür fakat bizim bir kesim vatandaş küçük dünya menfaati uğruna bunları görmezden geldi.bunlarda vatandaş bundan hoşlanıyor diye tam gaz devam ettiler bir zamanlar yere göğe sigdiramadiklari daha sonra söz de hancerledikleri kk da aynı idi akıl hocaları bir olunca aparatlar aynı dili kullanıyorlar
