Bu CHP iktidara gelirse, işte böyle hepinizi küfre boğacaklar!

ALİ KARAHASANOĞLU

Ülkeyi yönetme iddiasındaki CHP’nin genel başkanı, küfür ediyor..

Hem de daha iki yıl önce bizzat kendisinin, Keçiören’e CHP adına belediye başkan adayı yaptığı insana küfür ediyor..

Topu topu iki yıllık bir süreçte, aday yapıyor, sonra da küfür ediyor..

Eleştiriliyor, “Bu nasıl bir ağız, bu nasıl bir siyaset” diye..

CHP içinden bile, bazıları (tutarsızlık olmasın diye), itiraz ediyorlar, “Küfür etmek yanlış” diyorlar..

Örneğin 40 yıllık CHP’li İsmail Saymaz “Olmaz” diyor..

Özgür Özel’i genel başkanlık koltuğuna oturtan Ekrem İmamoğlu’nun gazetecisi diye tanındığı halde, belki de zigzag çizmemek için, “Savunmam” diyor..

Ama, düne kadar bizim mahallede turşu satan İbrahim Kahveci, “Etik siyaset yapılmalı” diyerek, AK Parti’den yollarını ayıran Gelecek Partisi’nin gazetesi Karar’da ekonominin iflas ettiğini her gün papağan gibi tekrarlayan, ama her dediği de resmi rakamlarla yalanlanan İbrahim Kahveci..

“Bugün iktidar gazetelerini aç. (Özel’i) Küfürbaz diye koymuş ortaya. ‘Özel’in bu davranışı hatalıydı’ dediğin zaman iktidar medyasının manşetlerini onaylamış oluyorsun. Öyle bir medya yapısı var ki, almış bir kampanya ‘Özel küfür etti’ diye bütün manşetleri atmış. Ben bugün hiçbir şey demem onun için bu konuda.” diyor..

Bu rezil adamlar, Hayrettin Karaman hocanın, rüşvet ile irtikap arasındaki teknik ayrımı.. Haraç ile rüşvet arasındaki farkı anlattığı dönemde, ahlaksızca saldırıyor, iftira atıyorlardı:

“Rüşveti helal yaptı” diye..

...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...