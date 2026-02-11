Yeni Akit yazarı İdris Günaydın Berat Albayrak ile gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını anlattı! "İnanan tekenin boynuzundan süt çıkarır, inanmayan Epstein çukurunda boğulur"

Sayın Berat Albayrak’la konuşurken

İDRİS GÜNAYDIN

Önce şunu aktarayım. Daha önce de yazdım. Peygamberlikle görevlendirilen bir zata Allah, yarın evden çıkmasını ve şu cihete doğru gitmesini; ilk karşılaştığını yutmasını ikinci karşılaştığını da gömmesini emretmiş. Diğerleri konumuzla ilgili değil.

Adam sabah evden çıkmış ve denilen cihete doğru yürümüş. Karşısına bir dağ çıkmış. Önce tereddüt etmiş dağı mı yutacağım diye. Sonra bana emredilen ne ise yapmak zorundayım diyerek yürümeye devam etmiş. Yaklaştıkça dağ küçülmüş ve lokma haline gelmiş. O da lokmayı yutmuş. Devam etmiş. Önüne altından bir leğen çıkmış. Verilen talimat gereği gömmüş lakin yanından ayrılacakken leğen yine meydana çıkmış. Bir daha gömmüş. Ayrılacakken yine meydana çıkınca “bana verilen talimat gömmekti. Ben görevimi yaptım” deyip yoluna devam etmiş.

Akşam yorgun argın evine dönünce Allah kendisine, karşılaştığı olayların hikmetini bildirmiş: Birinci karşılaştığın dağ, öfke idi. Öfke dağ gibidir. Sabredersen küçülür. İkinci karşılaştığın leğen iyiliktir. Ne kadar gizlesen de o yine parlar.

Berat Albayrak, kıymetli üstadımız Sadık Albayrak’ın oğlu Tayyip Erdoğan’ın damadıdır. Kendisiyle konuşurken ne kadar mütevazı olduğunu, yazdığım gibi, ilmel yakin anlamış oldum. “Balık bilmese halık bilir” sözü tam bir inanmışlığın ve tevekkülün tezahürüydü.

Burada Sadık ağabeyi tebrik ediyorum. Bizler onun fikir ve ahlakı ile rahmetli Necip Fazıl ve Kadir Mısıroğlu’nun rahle-i tedrisinden geçmiş bir kuşağız. İsterdik ki, her birimizin çocukları bu ruh, iman ve şuurla büyüsün. Ama olmuyor maalesef. Çocuğun, söyleneni anlamıyorsa nafile. Ama Sadık Bey gerçek bir Karadeniz uşağı ruhlu, gözü pek, imanı kavi, şuuru sağlam evlat yetiştirmiş. Tebrikler.

Berat Beyin rahmetli Necip Fazıl Kısakürek’in “Ey düşmanım sen benim, ifadem ve hızımsın; Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın” sözü, hedefin tam 12’sine nişan aldığını gösteriyor. O gerçekten yaptığı icraatlarla rüştünü isbat etmiş, mugalatadan uzak, işine odaklanan imanlı bir bakanın neler yapabildiğini göstermesi açısından müthiş.

