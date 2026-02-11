  • İSTANBUL
AJet’ten gökyüzünde Ramazan bereketi: İç hat uçuşlarında yüzde 20 indirim fırsatı!

Yurt içi ve yurt dışındaki uçuş ağını her geçen gün daha da genişleterek büyümesini sürdüren AJet, mübarek Ramazan ayına özel kaçırılmayacak bir kampanya başlattı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinden yapılan duyuruda, “Ramazan seyahatlerinizi AJet avantajıyla şimdiden planlayın. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 20 indirimden yararlanmak için biletinizi 11-12 Şubat’ta alın, 18 Şubat – 12 Mart tarihleri arasında bütçenizi yormadan seyahat edin.

Kampanya kodu 11 Şubat 2026 tarihinde yalnızca WhatsApp kanalımızda paylaşılacak olup indirim ajet.com ve AJet Mobil üzerinden alınacak biletlerde geçerli olacaktır. Hemen AJet Mobil’e girin, WhatsApp kanalına katılın, yüzde 20 indirimli yurt içi uçuş fırsatını kaçırmayın” denildi.

