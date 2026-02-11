Durum ciddi kayba yol açabilir: Seröz Otit, çocukların biyo-psiko-sosyal gelişimini engelleyebilir
Kulaklarda oluşabilecek ciddi problemler için uzman isimden net uyarılar geldi.
Çocuklarda sık görülen seröz otit rahatsızlığı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Denizli Özel Egekent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emrah Yücel; "Seröz Otit, tedavi edilmez ve kronikleşirse kalıcı işitme kayıplarına sebep olabilir" dedi.
Denizli Özel Egekent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emrah Yücel, çocuklarda sık görülen akut ve kronik seröz otit rahatsızlıkları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Seröz otitin çocuklar için "sessiz bir tehlike" olduğunu belirten Yücel, hastalığın çoğu zaman geç fark edildiğine dikkat çekti. Op. Dr. Yücel, seröz otitin genellikle ateş ve ağrı gibi belirgin şikâyetlere yol açmaması nedeniyle fark edilmesinin zor olduğunu ifade ederek, "Seröz otitte orta kulakta sıvı birikimi olur. Özellikle küçük yaştaki çocuklarda bu durum uzun süre fark edilmeyebilir" dedi.
Hastalığın çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Yücel, küçük yaş grubunda konuşma gelişiminde akranlarına göre gecikme görülebildiğini belirtti. Daha büyük çocuklarda ise konuşulanları anlamada zorluk, söylenenleri sık sık tekrarlatma, televizyonu ya da okulda öğretmeni daha yakından dinleme isteği, okul başarısında düşüş ve dikkat dağınıklığı gibi belirtilerin ortaya çıkabildiğini söyledi. Çocuklarda seröz otitin daha sık görülmesinin nedenlerine de değinen Op. Dr. Emrah Yücel, "Çocuklarda orta kulak havalanmasını sağlayan Östaki kanalı yetişkinlere göre daha dar, kısa ve yatay seyirli olduğu için tıkanmaya daha yatkındır. Bu durumu tetikleyen çeşitli faktörler de bulunmaktadır" diye konuştu.
Yücel, alerjiler, okula veya kreşe erken yaşta başlama, geniz eti büyümesi ve sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarının çocuklarda seröz otit riskini artırdığını belirterek, ailelerin bu belirtiler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Çocuklarda görülen rahatsızlık için tedavileri dile getiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emrah Yücel, "Tanıda ise öncelikle kulak muayenesi eğer gerekli görülürse işitme testleri yapıyoruz.
Bu testler çocuklar için ağrısız güvenilir testlerdir. Bunun sonrasında tedaviye geçiyoruz. Tedavilerde her zaman antibiyotik ya da ameliyat gerekmiyor. Bazen sadece takip ve burun açıcı tedaviler yeterli oluyor. Bazı hastalarda duruma göre antibiyotikler gerekebiliyor. Eğer tablo kronikleşirse yani 3 aydan uzun sürecek olursa da ameliyat gerekebiliyor. Ameliyatla kulak zarına küçük bir çizik yapıp ventilasyon(havalandırma)tüpü yerleştiriyoruz. Ameliyat sonrası işitmede çok hızlı düzelme oluyor. Kulak tüpü ameliyatı genellikle günübirlik yapılan bir cerrahidir. Ekseriya geniz eti ameliyatı ile birlikte yapılır. Çocuklar ameliyat sonrasında çok ciddi bir ağrı hissetmezler. Ameliyat sonrasında genellikle aynı gün evlerine taburcu ediliyorlar" diye konuştu.
Çocuklarda konuşma gecikmesi veya söylenenleri tekrarlatma durumu olursa ailelerin en kısa sürede kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini belirten Op. Dr. Emrah Yücel, "Çocuklarda konuşma gecikmesi varsa akranlarına göre geç konuşuyorsa veya daha büyük yaş gurubu çocuklarda konuşmaları tekrarlatma gibi durumlar varsa aileler kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına danışmaları gerekiyor
Eğer tedavi edilmez ve kronikleşirse seröz otit kalıcı işitme kayıplarına sebep olabiliyor" dedi.
