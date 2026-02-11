Durum ciddi kayba yol açabilir: Seröz Otit, çocukların biyo-psiko-sosyal gelişimini engelleyebilir

Bu testler çocuklar için ağrısız güvenilir testlerdir. Bunun sonrasında tedaviye geçiyoruz. Tedavilerde her zaman antibiyotik ya da ameliyat gerekmiyor. Bazen sadece takip ve burun açıcı tedaviler yeterli oluyor. Bazı hastalarda duruma göre antibiyotikler gerekebiliyor. Eğer tablo kronikleşirse yani 3 aydan uzun sürecek olursa da ameliyat gerekebiliyor. Ameliyatla kulak zarına küçük bir çizik yapıp ventilasyon(havalandırma)tüpü yerleştiriyoruz. Ameliyat sonrası işitmede çok hızlı düzelme oluyor. Kulak tüpü ameliyatı genellikle günübirlik yapılan bir cerrahidir. Ekseriya geniz eti ameliyatı ile birlikte yapılır. Çocuklar ameliyat sonrasında çok ciddi bir ağrı hissetmezler. Ameliyat sonrasında genellikle aynı gün evlerine taburcu ediliyorlar" diye konuştu.