  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan Batı Yaka açıklaması! Dikkat çeken ilhak sözleri İran'dan savaş açıklaması: Netanyahu başka bir şey düşünmüyor AFAD duyurdu! Erzincan'da deprem Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı Epstein belgeleri İngiltere’yi sarstı! Starmer’dan istifa çağrılarına cevap verdi Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz Muhittin Böcek hakkında son dakika kararı! İstenen ceza belli oldu Akit gündeme taşıdı yanlıştan dönüldü! Satanist konsere Halk TV avukatlığı Epstein’in adasındaki şeytani sır deşifre oldu: Siyonist seçkinlerin Baal tarikatı ayinlerinde çocuklara yönelik sapkın vahşet!
Gündem Forkliftle daldı, eşekle kaçtı! Kuyumcu hırsızlığında şok eden detaylar...
Gündem

Forkliftle daldı, eşekle kaçtı! Kuyumcu hırsızlığında şok eden detaylar...

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Kayseri, Türkiye’nin en ilginç hırsızlık olaylarından birine sahne oldu. Gözü dönmüş bir şahıs, bir kuyumcu dükkanını soyabilmek için ağır sanayi aracı olan forklift kullanarak dükkanın vitrinine daldı. Yaklaşık 150 gram altını saniyeler içinde çalan zanlı, kaçış yolu olarak ise kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem seçti.

Olay gece saatlerinde Kayseri’nin işlek bir caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesinden temin ettiği forklift ile kuyumcunun önüne gelen şüpheli, aracın çatallarıyla dükkanın kepengini ve camını yerle bir etti. Büyük bir gürültüyle dükkana giren hırsız, vitrinde bulunan 150 gram ağırlığındaki altın takıları alarak dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında olay yerinden kaçmak isteyen zanlı, forklifti bırakıp hemen yakındaki bir ara sokakta bağlı bulunan eşeğine bindi.

 

Eşek sırtında kaçış denemesi hüsranla bitti: 150 gram altın geri alındı!

"Eşekli hırsız"ın kaçış girişimi ise Kayseri Emniyeti'nin hızlı müdahalesiyle kısa sürdü. Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, ana caddeden uzaklaşıp patika yollara sapmaya çalışan şüpheliyi eşeğinin üzerinde derdest etti. Üzerinden çalınan 150 gram altın çıkan şahıs, ilk ifadesinde neden böyle bir kaçış planı yaptığını açıklayamazken, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan altınlar ise kuyumcu sahibine teslim edildi.

Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar
Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar

Gündem

Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar

Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı! 1 polis yaralandı!
Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı! 1 polis yaralandı!

Yerel

Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı! 1 polis yaralandı!

Batman'da kuyumcu soygunu! İki kişi kayıplara karıştı!
Batman'da kuyumcu soygunu! İki kişi kayıplara karıştı!

Yerel

Batman'da kuyumcu soygunu! İki kişi kayıplara karıştı!

Kuyumcuda forkliftli hırsızlık
Kuyumcuda forkliftli hırsızlık

Gündem

Kuyumcuda forkliftli hırsızlık

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23