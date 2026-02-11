Forkliftle daldı, eşekle kaçtı! Kuyumcu hırsızlığında şok eden detaylar...

Olay gece saatlerinde Kayseri’nin işlek bir caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesinden temin ettiği forklift ile kuyumcunun önüne gelen şüpheli, aracın çatallarıyla dükkanın kepengini ve camını yerle bir etti. Büyük bir gürültüyle dükkana giren hırsız, vitrinde bulunan 150 gram ağırlığındaki altın takıları alarak dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında olay yerinden kaçmak isteyen zanlı, forklifti bırakıp hemen yakındaki bir ara sokakta bağlı bulunan eşeğine bindi.

Eşek sırtında kaçış denemesi hüsranla bitti: 150 gram altın geri alındı!

"Eşekli hırsız"ın kaçış girişimi ise Kayseri Emniyeti'nin hızlı müdahalesiyle kısa sürdü. Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, ana caddeden uzaklaşıp patika yollara sapmaya çalışan şüpheliyi eşeğinin üzerinde derdest etti. Üzerinden çalınan 150 gram altın çıkan şahıs, ilk ifadesinde neden böyle bir kaçış planı yaptığını açıklayamazken, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan altınlar ise kuyumcu sahibine teslim edildi.