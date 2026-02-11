  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan Batı Yaka açıklaması! Dikkat çeken ilhak sözleri İran'dan savaş açıklaması: Netanyahu başka bir şey düşünmüyor AFAD duyurdu! Erzincan'da deprem Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı Epstein belgeleri İngiltere’yi sarstı! Starmer’dan istifa çağrılarına cevap verdi Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz Muhittin Böcek hakkında son dakika kararı! İstenen ceza belli oldu Akit gündeme taşıdı yanlıştan dönüldü! Satanist konsere Halk TV avukatlığı Epstein’in adasındaki şeytani sır deşifre oldu: Siyonist seçkinlerin Baal tarikatı ayinlerinde çocuklara yönelik sapkın vahşet!
Dünya Avustralya'da yüzlerce kişi, Herzog'un ziyaretini protesto etti Lanetli kavimi dünya istemiyor
Dünya

Avustralya'da yüzlerce kişi, Herzog'un ziyaretini protesto etti Lanetli kavimi dünya istemiyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avustralya'da yüzlerce kişi, Herzog'un ziyaretini protesto etti Lanetli kavimi dünya istemiyor

ABC'nin haberine göre, Herzog'un Avustralya ziyaretine ilişkin ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar sürerken yüzlerce kişi başkent Canberra'daki Parlamento binasının önünde bir araya geldi.

Avustralya'da yüzlerce kişi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye ziyaretini protesto amacıyla Parlamentonun önünde toplandı.

ABC'nin haberine göre, Herzog'un Avustralya ziyaretine ilişkin ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar sürerken yüzlerce kişi başkent Canberra'daki Parlamento binasının önünde bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyarak Herzog'un ziyaretini protesto eden kalabalık arasında Senatör David Pocock ve Yeşiller Partisinden Larissa Waters da yer aldı.

Melbourne kentinde de onlarca kişi protesto amacıyla yürüdü.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Sydney'de toplanan yaklaşık 6 bin göstericinin belediye binasına yürümek istemesi üzerine çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 9 kişi hakkında dava açıldığı ve "polise saldırma ve engel olma ile talimatlara uymayı reddetme" gibi suçlardan yargılanacakları belirtilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, NSW polisinin, Sydney'deki göstericilere müdahalesi tartışma konusu olurken yetkililer, polisin tutumunu savunmuştu.

Başbakan Anthony Albanese, Herzog'u, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla ülkeye davet etmişti. 

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in lideri Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.

Siyonist Herzog'a Avusturalya'da soğuk duş...Ülkenin başbakanından ilk açıklama!
Siyonist Herzog'a Avusturalya'da soğuk duş...Ülkenin başbakanından ilk açıklama!

Dünya

Siyonist Herzog'a Avusturalya'da soğuk duş...Ülkenin başbakanından ilk açıklama!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23