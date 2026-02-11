  • İSTANBUL
Mersin'den Çifte Türkiye Şampiyonluğu

Mersin'den Çifte Türkiye Şampiyonluğu

Milli ve manevi değerlerin yoğun bir şekilde verildiği İmam Hatip Lisesi öğrencileri büyük başarılara imza atmayı sürdürüyor.

HABER MERKEZİ
Milli ve manevi değerlerin yoğun bir şekilde verildiği İmam Hatip Liseleri, akademik ve sportif alanlardaki başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Mersin’de düzenlenen Yeşilay Para Atletizm Şampiyonası’nda önemli bir başarıya daha imza attı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde 10–12 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada okul öğrencileri iki ayrı kategoride Türkiye birinciliği elde etti.
9–12 yaş kategorisi 100 metre yarışında 6/A sınıfı öğrencisi Ahmet Efe Duran, gösterdiği üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu. 13–15 yaş kategorisi 100 metre yarışında ise 7/A sınıfı öğrencisi Muhammed Ali Hac Mansur, rakiplerini geride bırakarak Türkiye birinciliğini kazandı.

Disiplinli çalışmaları ve azimleriyle dikkat çeken öğrenciler, elde ettikleri derecelerle hem okullarını hem de Ankara’yı gururlandırdı. Başarıda emeği bulunan antrenörler ve öğretmenler de takdir topladı.
Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizi ve onları büyük bir özveriyle yarışmaya hazırlayan kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye birincisi olan Ahmet Efe Duran, yarış öncesi büyük heyecan yaşadığını belirterek, “Öğretmenlerimin ve ailemin bana inandığını biliyordum. Koşarken sadece hedefime odaklandım. Türkiye birincisi olmak benim için büyük bir gurur. Bu başarıyı okuluma armağan ediyorum.” dedi.
Muhammed Ali Hac Mansur ise şampiyona için uzun süredir yoğun şekilde hazırlandığını ifade ederek, “Yorulduğum zamanlarda bile vazgeçmedim. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılara ulaşmak istiyorum.” şeklinde konuştu.
Şampiyonada elde edilen bu başarı, azim ve kararlılıkla çalışmanın önünde hiçbir engel olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

 

