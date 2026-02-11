  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya

Hürmüz'de 'barut fıçısı' alarmı: ABD'den gemilerine 'İran'dan kaçın' talimatı

Hürmüz’de ‘barut fıçısı’ alarmı: ABD’den gemilerine ‘İran’dan kaçın’ talimatı

Washington ve Tahran arasında Umman’da yürütülen dolaylı müzakerelerin gölgesinde, Basra Körfezi’nde tansiyon yeniden zirve yaptı. ABD Denizcilik İdaresi, Hürmüz Boğazı’nı kullanan Amerikan gemileri için "kırmızı kodlu" bir uyarı yayınlayarak, İran karasularından mutlak suretle uzak durulması talimatını verdi.

ABD ve İran arasındaki görüşmeler sürerken ABD Denizcilik İdaresi Amerikan bandıralı gemilere çağrı yaptı. İran karasularından "mümkün olduğunca uzak durulması" çağrısında bulundu.

ABD Denizcilik İdaresi, Washington ve Tahran arasında Umman'da gerçekleşen ilk tur dolaylı görüşmelerin ardından, bölgedeki ABD bandıralı gemiler için yeni güvenlik protokolleri yayınladı.

ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Amerikan gemilerine yönelik yaptığı çağrıda İran karasularından "mümkün olduğunca uzak durulması" çağrısında bulundu. Yayınlanan uyarıda, gemi kaptanlarının İran güçlerinin gemiye çıkmasına izin vermemeleri, ancak olası bir müdahalede zor kullanarak direnmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Yayınlanan metinde, "İran güçlerinin ABD bayraklı bir ticari gemiye çıkması durumunda, mürettebat zor kullanarak direnmemelidir. Direnmekten kaçınmak, müdahaleye rıza gösterildiği anlamına gelmez" ifadelerine yer verildi. Ayrıca doğuya doğru seyreden gemilerin Umman karasularına yakın rotaları tercih etmeleri önerildi.

MÜZAKERELERİN GÖLGESİNDE UYARILAR

Güvenlik uyarısı, ABD ve İran heyetlerinin Umman’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından geldi. İki ülke heyetleri bu hafta yine Umman'da bir araya gelecek.

ABD hükümeti, Hürmüz Boğazı'nı stratejik konumu nedeniyle "dünyanın en önemli petrol darboğazı" olarak nitelendiriyor. Bölgedeki askeri hareketlilik kapsamında ABD ordusu, Ocak ayı sonlarında bir uçak gemisine yaklaşan İran İHA'sını düşürdüğünü açıklamıştı.

Umman’daki görüşmelerin gündemi konusunda taraflar arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. İranlı yetkililer müzakerelerin "sadece nükleer" konularla sınırlı kalmasını talep ederken, Trump yönetimi İran'ın füze programı ve bölgesel vekil güçlere verdiği desteğin de masada olmasını istiyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ermenistan ziyareti sırasında gazetecilere İran'la ilgili açıklamalarda bulundu. Vance, ABD Başkanı Trump'ın uranyum zenginleştirme konusunda "sıfır zenginleştirme" talebinde ısrarcı olduğunu ve müzakerelerdeki nihai kararın kendisine ait olduğunu söyledi. Tahran yönetimi ise uranyum zenginleştirmenin egemenlik hakkı olduğunu savunuyor.

