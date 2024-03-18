İngiliz monarşisinde büyük gizem!

Uzun süredir Britanya tahtının varisi eşi William tarafından ihanete uğradığı konuşulan Galler Prensesi Kate Middleton'un hastalığıyla ilgili süregelen endişeler bir süredir sayısız söylentiye neden olmuştu.

İngiltere kamuoyunda "Prenses ölmüş olabilir" iddiası gündemdeki yerini korurken, Middleton’ın sosyal medya hesabından 'Anneler Günü' (İngiltere'de mart ayının 2. pazar gününde kutlanıyor) için paylaştığı bir fotoğrafın dijital düzenlemeyle manipüle edilmesi söz konusu iddiayı güçlendirdi.

Geçtiğimiz hafta Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın neden olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir." şeklinde özür dileyen Galler Prensesi ameliyat olduğu ocak ayından bu yana görüntü vermemesi nedeniyle dikkatleri üzerine topladı.

Olay ülke gündeminde sıcaklığını korurken, İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin aktardığına göre, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden "büyük bir açıklama" bekleniyor.

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BBC profil rismini siyaha çevirdi

BBC, İngiliz Kraliyet Ailesinin çok önemli bir olayı duyuracağını söylemesinin ardından sosyal medya platformu X'teki profil resmini siyaha çevirdi.

Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.

Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin açıklama yapılmamış, Başbakan Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu söylemişti.