İngiliz Kraliçesi kendi kurallarını çiğnedi

İngiltere Kraliyeti'nin, çok ilginç gelenekleri ve çok katı kuralları olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak İngiltere Kraliyeti'nin son zamanlarda yaptığı ve uyguladığı kararlar, bunun tamamen değiştiğini gösteren nitelikte...

Dün, İngiltere Kraliyeti'nin Instagram'daki resmi hesabı olan '@theroyalfamily'den bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşım ise Kraliçe Elizabeth'e aitti. Bilindiği gibi Kraliçe Elizabeth, sosyal medya kullanmıyor ve kurallar arasında sosyal medya kullanmak yok.

Prens Albert'in mektubunu paylaştı

Dün Bilim Müzesi'ni gezen Kraliçe Elizabeth, akşamında Instagram'da, dünyanın ilk bilgisayar öncüsü Charles Babbage tarafından, büyük büyükbabası Prens Albert'a 1843 yılında yazılan bir mektubu, Kraliyet Ailesi takipçileriyle paylaştı.