İngiliz işverenler istihdam konusunda endişeli

LONDRA (AA) – İngiltere’de işverenlerin yaklaşık yüzde 46’sının İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra gerekli niteliklere sahip çalışanları bulamamaktan endişe ettiği belirtildi.

İngiltere İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu’ndan (REC) yapılan açıklamada özellikle kamu sektöründe nitelikli çalışana olan ihtiyacın büyük olduğu belirtilerek, İngiliz hükümetinin anlaşmasız ayrılık halinde AB çalışanlarının serbest dolaşımını iptal etmesinin işverenleri zor durumda bırakabileceği kaydedildi.

Açıklamada kuruluşun 7 Mayıs – 25 Temmuz'da İngiltere’de yerleşik 609 işverenle istihdam piyasasına ilişkin bir anket yaptığı belirtildi.

Ankete göre İngiltere’de işverenlerin yaklaşık yüzde 46’sının gerekli niteliklere sahip çalışanları önümüzdeki dönemde istihdam etmek konusunda endişeli olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin olarak REC Politika ve Kampanyalar Direktörü Tom Hadley “AB çalışanları sağlık, sosyal bakım başta olmak üzere tüm istihdam piyasasının entegre bir parçası durumunda. Hükümetin işverenleri ve AB çalışanlarını tatmin edecek mantıklı bir göç politikası uygulaması son derece gerekli.” İfadelerini kullandı.

İngiliz hükümeti geçtiğimiz hafta AB’den anlaşmasız ayrılık halinde AB vatandaşlarının ülkede serbest yaşama ve çalışma hakkının sonlandırılacağını bildirmişti.