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Dünya İngiliz istihbaratından bir ilk
Dünya

İngiliz istihbaratından bir ilk

İngiliz istihbarat servisi MI6, ajan kadrosunu genişletmek amacıyla tarihinde ilk kez yabancı ajan alımı yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 12:57:00 -
İngiliz istihbaratından bir ilk

İngiliz istihbarat servisi MI6'nın açıkladığı karara göre, kurumda ajan olabilmek için İngiltere doğumlu olmak şartı artık aranmayacak. Çifte pasaport sahibi kişiler ve göçmen aile çocukları da MI6'da espiyonaj faaliyetleri yürütebilecek.

​The Times gazetesine konuşan bir hükümet yetkilisi, "Yabancı bir ülkede doğup Birleşik Krallık’a gelmiş olabilirsiniz. Bu bizim en büyük yetenek havuzuna ulaşmamızı sağlayacak. Çifte vatandaşlar konusunda işe alımlarda yapılan değişikliklerle düşünce ve iş gücü çeşitliliği yaratmak istiyoruz. Farklı zihinler bünyemizde barındırmak gibi bir fikrimiz var. Farklı ulus ve kültürlerden gelen kişilerle daha daha etkili espiyonaj yapabiliriz. Tamamı aynı şekilde düşünen ajanlarla değili, farklı düşünüp farklı sonuçlara ulaşan insanlarla da çalışmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Değişikliklere rağmen, çifte vatandaşlardan bazı roller üstlenmeleri için ek vatandaşlıklarından vazgeçmeleri istenebilir.

Ayrıca başvuru hakkı kazanabilmek için için İngiliz vatandaşı olan bir ebeveyne sahip olma koşulu da bulunuyor.

Mayıs 2018'de yürürlükten kaldırılan eski kurala göre, işe alımlarda iki İngiltere doğumlu ebeveyne sahip olmak gerekiyordu.

MI6 geçen yıl işe alım için yaş sınırını, küresel teknoloji rekabetine uyum amacıyla 21’den 18’e düşürmüştü.

Temmuz 2020’de MI6'nın başına getirilen Richard Moore, 2014-2017 yılları arasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu. Ayrıca Moore'un koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu da biliniyor.

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