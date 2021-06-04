  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İki ülke arasındaki baraj gerilimi tırmanıyor: Savaş sebebi!
Irak’ta göçmen kampında korkutan yangın
Gaz sancısı nasıl geçer?
İngiliz "HMS Trent" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Gündem İngiliz "HMS Trent" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Gündem

İngiliz "HMS Trent" İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan ilerleyerek Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı. Geminin geçişi Beşiktaş Ortaköy’den görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 20:45:00 -
İngiliz "HMS Trent" İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli savaş gemisi Karadeniz’den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Ortaköy sahilinden saat 19.30’da görülen savaş gemisine geçişi esnasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

P 224 borda numaralı HMS Trent isimli gemi Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı. Geminin geçişi Ortaköy’den görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay