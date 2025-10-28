İngiliz havayolu şirketi iflas etti: Uçuşlar durdu! Yeniden yapılma süreci başladı, niyetini açıkladı! O planı

28 yıldır hizmet veren Eastern Airways, artan maliyetler ve zayıf talep nedeniyle iflas korumasına başvurdu. Havayolu tüm uçuşlarını durdurdu ve yönetici atama niyetini bildirdi.

Birleşik Krallık merkezli bölgesel havayolu şirketi Eastern Airways, tüm uçuşlarını askıya aldığını ve bir yönetici atama niyetinde olduğunu açıkladı. Bu adım, Birleşik Krallık iflas yasası kapsamında şirketin yeniden yapılanma sürecine girdiği ve kısa vadeli alacaklı koruması elde ettiği anlamına geliyor. 27 Ekim 2025’te duyurulan karar, 28 yıllık faaliyetin ardından havayolunun fiilen operasyonlarını durdurduğunu gösteriyor. İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), Eastern Airways’in tüm seferlerinin iptal edildiğini ve yolcuların havaalanlarına gitmemeleri gerektiğini bildirdi. CAA, gelecekteki rezervasyon sahiplerine alternatif düzenlemeler yapmalarını tavsiye ederken, geri ödemelere ilişkin detayların “zamanı geldiğinde” açıklanacağını duyurdu.

Mahkemeye sunulan başvuruya göre şirket, yöneticilerin resmi olarak atanmasından önce yeni bir yatırımcı veya finansman bulabilmek için 10 iş günü süre kazandı. Bu süreçte alacaklıların icra takibi başlatması da engellendi. Ancak havayolunun filosundaki uçakların kiralama şirketlerine iade edilmesi, tasfiye olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Kritik bölgesel hatlar kapanıyor Havayolu, Aberdeen, Wick, Teesside International, Humberside, Londra Gatwick ve Cornwall-Newquay arasında hizmet veriyordu. Bazı hatlar, ABD’deki Essential Air Service programına benzer şekilde, kamu hizmeti yükümlülüğü (PSO) sözleşmeleri kapsamında işletiliyordu. The Independent gazetesine göre şirket, iflas bildirimini sunmadan önce bilet satışını durdurmuş ve filosunun çoğunu kiralama şirketlerine geri vermişti. Yönetim, artan işletme maliyetleri ve zayıf iç hat talebinin finansal baskıları artırdığını açıkladı. Havacılık veritabanı ch-aviation, Eastern Airways’in yılda yaklaşık 1,3 milyon yolcu taşıdığını, ancak Mart 2024’te sona eren mali yılda 19,7 milyon sterlin (26,3 milyon dolar) zarar açıkladığını ve toplam borcunun 26 milyon sterline (34,7 milyon dolar) yaklaştığını bildirdi. İngiltere’nin uçuş ağı daralıyor Eastern Airways’in çekilmesi, Birleşik Krallık’ın bazı bölgelerini doğrudan hava bağlantısından mahrum bırakacak. Aberdeen-Wick hattı, Kuzey Denizi petrol endüstrisi için hayati öneme sahipken; Gatwick-Newquay rotası, Londra ile Cornwall arasında yedi saatlik tren yolculuğuna kıyasla çok daha hızlı bir bağlantı sağlıyordu.

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı, yerel yönetimler ve diğer havayolu operatörleriyle birlikte alternatif çözümler geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 1997’de başlayan yolculuğun sonu 1997’de Humberside–Aberdeen hattında işçileri taşımak amacıyla kurulan Eastern Airways, yıllar içinde tarifeli uçuşlar, charter (kiralama) seferleri ve spor takımlarının seyahatlerini de kapsayacak şekilde genişledi. Şirketin filosu, Embraer E170/E190 jetleri ve ATR 72-600 turboprop uçaklarından oluşuyordu. Ancak son yıllarda, düşük maliyetli havayollarıyla rekabet etmekte zorlandı ve Covid-19 pandemisinin ardından talepte ciddi düşüş yaşandı. KLM Royal Dutch Airlines ile Amsterdam Schiphol bağlantısı kurmak için planlanan ortaklık ise hiçbir zaman hayata geçmedi. 28 Ekim 2025 itibarıyla, şirketin uçaklarının büyük bölümü Birleşik Krallık genelindeki depolama alanlarına çekildi. Eastern Airways’in web sitesinde mali krizle ilgili bir açıklama yer almazken, uçuş rezervasyonu da yapılamıyor. Eğer birkaç gün içinde yeni yatırımcı bulunamazsa, yöneticilerin atanması şirketin bağımsız varlığının sonunu getirecek.