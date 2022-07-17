İngiliz halefin iddiası şok etti! "Seçilirsem göçmenleri Türkiye’ye yollarım"

İngiliz The Times gazetesine göre Truss, özel olarak görüştüğü milletvekillerine İngiltere başbakanlığına seçilirse kaçak göçmenlerin yollanması için daha fazla ülkeyle müzakere yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Dışişleri: Asılsız olmasını umuyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç iddialara ilişkin bir açıklama yaparak“Sayın Truss’a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz. Ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla mülteci yükü sırtlanması ve iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması söz konusu değildir” dedi. AİHM, geçen ay İngiltere’nin mültecileri Ruanda’ya yollama planını son anda askıya almıştı.