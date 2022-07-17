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Gündem İngiliz halefin iddiası şok etti! "Seçilirsem göçmenleri Türkiye’ye yollarım"
Gündem

İngiliz halefin iddiası şok etti! "Seçilirsem göçmenleri Türkiye’ye yollarım"

İngiltere’de başbakanlığı bırakacağını açıklayan Boris Johnson’ın halefinin belirlenmesi için süreç devam ederken favori adaylardan Liz Truss ile ilgili tepki çeken şok edici bir iddia ortaya atıldı. Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın seçilirse, kaçak göçmenleri Ruanda’ya yollama planının yanı sıra Türkiye’ye de yollamak istediği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 09:48:00 -
İngiliz halefin iddiası şok etti! "Seçilirsem göçmenleri Türkiye’ye yollarım"

İngiliz The Times gazetesine göre Truss, özel olarak görüştüğü milletvekillerine İngiltere başbakanlığına seçilirse kaçak göçmenlerin yollanması için daha fazla ülkeyle müzakere yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Dışişleri: Asılsız olmasını umuyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç iddialara ilişkin bir açıklama yaparak“Sayın Truss’a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz. Ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla mülteci yükü sırtlanması ve iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması söz konusu değildir” dedi. AİHM, geçen ay İngiltere’nin mültecileri Ruanda’ya yollama planını son anda askıya almıştı.

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Yorumlar

Mustafa

Türkiyede iktidar olayım yani secileyim ilk işim gitmek isyeyen her türke 5 bin avro nakit batıyla yollayacağım batı sen düşüüün

Mustafa

İngiltere bekle ben iktidar olunca Türkiyeden gitmek isteyen herkeze kapılsrı sonuna kadar açacağım
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