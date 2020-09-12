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Gündem İngiliz Guardian: Yunanistan'ın hedefi maksimalist
Gündem

İngiliz Guardian: Yunanistan'ın hedefi maksimalist

İngiliz Guardian gazetesi Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin dikakt çeken bir analiz yayınladı. Türkiye'nin en uzun kıyılara sahip olmasına rağmen, Yunanistan'ın Ege'yi Yunan gölüne çevirme çabası içinde olduğu belirtilen analizde Yunanistan'ın maksimalist hedeflerinin kabul edilemez olduğu ve asla desteklenmeyeceği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 09:54:00 - 2020-09-12 09:55:31
İngiliz Guardian: Yunanistan'ın hedefi maksimalist

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Türkiye meşru haklarını koruyacağını tüm dünyaya net bir şekilde ilan ederken Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan provokatif tavrını sürdürüyor. Uluslararası hukuku çiğneyerek Türkiye'nin bölgedeki haklarını hiçe sayan Yunanistan, Ege'yi bir Yunan gölü haline çevirme planları yapıyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İngiliz Guardian gazetesinden dikkat çeken bir analiz geldi. Gazete Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip olmasına rağmen Yunanistan’ın Ege’yi Yunan gölüne çevirme çabasını sorguladı.

Gazetenin politika editörü Patrick Wintour imzasıyla yayınlanan analizde, Doğu Akdeniz’deki gaz rezervleri üzerindeki kavganın, Libya, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa’nın katılımıyla büyüdüğüne dikkat çekilerek, bu durumun bölgede Türkiye ve Yunanistan arasında "deniz çatışması" endişesini arttırdığı ifade edildi.

Macron krizi derinleştirdi

Yazıda Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyen Franca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tutumuna da yer verildi. Macron'un Türkiye'nin giderek artan gücü ve etkisinden rahatsız olduğu kaydedilen yazıda "Kriz, son aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’nin giderek artan askeri dış politikasına karşı çıkması ve Türkiye’nin artık Akdeniz’de ortak olarak görülemeyeceğini söylemesi ile derinleşiyor. Macron, Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’e 18 Rafale jetinin satışı da dahil olmak üzere Fransız askeri desteği de teklif etti" ifadelerine yer verildi.

Yazıda ayrıca Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni Fransa destekli darbeci general Hafter'in saldırılarından koruduğu da hatırlatıldı.

Yazıda bölgede deniz hakkı olmamasına rağmen Fransa’nın, Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılmak istediğine işaret edildi. Almanya’nın "arabuluculuk" ve NATO’nun gerilimi düşürme çabalarına da değinilen yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’in isteği üzerine geçen ay Kıbrıs yakınlarındaki arama çalışmalarına ara verdiğini, ancak Yunanistan’ın Mısır’la hukuksuz bir deniz sınırı anlaşması yapması üzerine, çalışmaları yeniden başlattığına dikkat çekildi.

Yazıda ayrıca NATO’nun teknik müzakereler başlatma girişiminin de Yunanistan’ın itirazı üzerine ertelendiği belirtildi.

Yunanistan'ın hukuksuz politikası

Guardian'da yayınlanan yazıda Türkiye’nin daha uzun bir kıyı şeridine sahip olmasına rağmen, Yunanistan’ın karasularını "12 mil" olarak iddia ettiği ve Ege'nin tamamen bir Yunan denizi olduğunu savunduğu belirtilerek, Meis adasının Türk kıyılarından sadece 2 kilometre, Yunan anakarasına ise 500 kilometre uzakta olduğuna dikkat çekildi.

Yunanistan'ın açık bir şekilde haksız olduğu belirtilen yazıda "Analistler, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nın Yunanistan’ın maksimalist konumunu desteklemeyebileceğini söylüyorlar" denildi.

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Yorumlar

Espanyol

GÖRDÜNÜZMÜ İNGİLİZLER BİLE DOĞRU KONUŞTU
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Ötüken Birligi Partisi

Lütfen kaynak gösterin. Orijinal ingiliz makalesini okumak ve tanidigim ecnebilere yaymak istiyorum.
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